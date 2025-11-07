The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein

The Witcher auf Netflix: In The Rats lernen wir Brehen kennen, der von Dolph Lundgren gespielt wird.

Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Henry Cavill auf Liam Hemsworth und der 4. Staffel The Witcher ist ein kleines, aber feines Detail vielleicht untergegangen: Im selben Atemzug wurde auf Netflix nämlich auch noch der Bonus- und Prequelfilm namens The Rats: A Witcher's Tale veröffentlicht. Und der hält unter anderem einen brandneuen Hexer bereit, der von Dolph Lundgren verkörpert wird.

Der The Witcher-Bonusfilm lässt Dolph Lundgren als fiesen Hexer von der Leine

The Rats setzt eigentlich direkt nach der Handlung von Staffel 4 ein, widmet sich dann aber beinahe vollständig der Vergangenheit. Technisch gesehen eine Fortsetzung, haben wir es hier also vielmehr mit einem Prequel zu tun, der die Vorgeschichte zur 4. Staffel erzählt (und ursprünglich eine eigene Spinoff-Serie werden sollte).

Inhaltlich dreht sich dieser Bonus-Film in erster Linie um die Rattenbande, der sich Ciri anschließt. Die erleben schon hier einige turbulente Abenteuer, die sie unter anderem mit Brehen zusammenführen. Wer die Witcher-Bücher gelesen hat, kennt den Hexer, alle anderen eher nicht. Zugegeben: Er macht zunächst auch keinen sonderlich guten, sondern eher sturzbetrunkenen und ziemlich abgehalfterten Eindruck.

Aber die Ratten brauchen Brehen und überreden ihn, der Bande dabei zu helfen, mit einem Monster fertig zu werden. Und zwar mit einem echten Monster, nicht mit einer Fake-Version, die der Hexer für Geld vor Publikum bekämpft. Nach einigen Startschwierigkeiten lässt sich Brehen darauf ein und beginnt, langsam wieder zurück zu sich selbst und seiner alten Stärke zu finden.

Die liegt vor allem in roher Kraft, Gewalt und Brutalität. Wo Geralt auf Präzision und Flexibilität setzt, ist es bei Brehen die schiere körperliche Präsenz. Der Hexer kämpft zwar auch mit dem Schwert, verteilt aber auch Kopfstöße, Tritte und Rempler ohne Gnade – wo er hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Wenn Geralt um seine Gegner herumtänzelt, geht Brehen ganz nah auf Tuchfühlung und mitten rein ins Getümmel.

Selbst das Aard-Zeichen scheint deutlich wuchtiger als bei Geralt auszufallen, wenn Brehen es einsetzt. Das sorgt in The Rats: A Witcher's Tale für den einen oder anderen wirklich denkwürdigen Moment. Insbesondere der Kampf gegen Leo Bonhart, der in The Witcher Staffel 4 eine entscheidende Rolle spielt, ist ein absolutes Highlight im Spinoff-Film.

Dass der deutlich brutalere und körperlichere Hexer von niemand Geringerem als Dolph Lundgren verkörpert wird, passt natürlich perfekt. Der Schauspieler hat sich schon in den 1980er- und 1990er-Jahren einen Namen als Action-Held gemacht (Universal Soldiers, Rocky IV) und spielt auch heute noch genau solche Rollen, die er großartig ausfüllt (The Expendables, Aquaman).

Habt ihr das Bonus-Prequel zu The Witcher Staffel 4 schon gesehen? Wie hat euch The Rats gefallen?