Tiny Tina's Wonderlands: Endlich erstes Gameplay zum Borderlands-Spinoff

Bereits im Borderlands 2-DLC Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung erlebten wir das typische Borderlands-Gameplay mit Fantasy-Einschlägen: Waffen, Gegner, Locations und mehr bildeten eine mittelalterliche Fantasy-Welt ab, die an Tabletop-RPGs wie Dungeons & Dragons erinnert.

In Tiny Tina's Wonderlands wird es ähnlich zugehen, nur dieses mal als eigener Ableger. Wie sich das spielt, konnten wir nun endlich beim PlayStation-Showcase sehen.

Gameplay-Trailer enthüllt Release für Tiny Tina's Wonderlands

Der Trailer zeigte nicht nur die verrückte Welt von Tiny Tina's Wonderlands mit Gameplay, sondern enthüllt am Ende auch das Releasedatum. Das Spinoff soll demnach am 25. März 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Hier seht ihr den Trailer:

Link zum YouTube-Inhalt

Was bietet Tiny Tina's Wonderlands?

Was als Borderlands 2-DLC begann, kommt 2022 als Spinoff zurück. Tiny Tina's Wonderlands versetzt uns wieder in eine mittelalterliche Fantasy-Welt mit Kobolden, Untoten und Drachen, die gleichzeitig aber auch bunt und abgedreht ist. Auf Tabletop-Art geht es mit Tiny Tina und anderen skurrilen Charakteren darum, den Dragon Lord zu bezwingen.