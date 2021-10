Tiny Tina's Wonderlands: Klassen, Gebiete und mehr – Neue Infos zum Borderlands-Spin-Off

Freut ihr euch schon darauf, euch in die abgedrehte Fantasywelt von Borderlands-Charakter Tiny Tina zu stürzen? Mit den neuen Informationen, die 2K und Gearbox Software nun bekanntgegeben haben, könnt ihr euch noch besser ausmalen, was euch in Tiny Tina's Wonderlands erwartet. Videos, Screenshots und zusätzliche Infos zeigen viele spannende Details. Hier verraten wir euch mehr darüber.

Zwei Klassen im Trailer

Darum geht es: Am 25. März 2022 können wir voll in Tiny Tinas ganz persönliche Welt eintauchen. Jetzt hat das Entwicklerteam uns mit neuen Infos, Screenshots und Videos zum Borderlands-Spin-Off versorgt. Wir erfahren Neues über Klassen, Charaktere, Gebiete und mehr.

Zwei Klassen vorgestellt: In Tiny Tina's Wonderland könnt ihr euch euren eigenen Charakter ganz nach Belieben erstellen und dabei verschiedene Talentbäume mixen. Zwei der Klassen, die ihr wählen könnt, wurden nun in einem Trailer vorgestellt.

Killomanten: Dies ist eine Assassinen-Klasse, die magische Klingen nutzen kann. Killomanten nutzen die Schwächen ihrer Feinde aus. Ihre Stärke sind Schleichangriffe.

Dies ist eine Assassinen-Klasse, die magische Klingen nutzen kann. Killomanten nutzen die Schwächen ihrer Feinde aus. Ihre Stärke sind Schleichangriffe. Brr-Zerker: Wer weniger subtile Methoden bevorzugt, dürfte mit dieser Klasse besser zurechtkommen. Brr-Zerker stammen aus eiskalten Gefilden und ihre Stärke sind brutale Nahkampfattacken.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst ansehen:

Gebiete in den Wonderlands

Wie gematsu.com berichtet, erwartet uns außerdem eine große Vielfalt an verschiedenen Gebieten. Darunter sind:

Brighthoof: die Hauptstadt der Wonderlands

die Hauptstadt der Wonderlands Arschgauls Schloss: ein strahlender und magischer Palast

ein strahlender und magischer Palast Sunfang Oasis: eine erfrischende Oase in der Wüstenhitze

eine erfrischende Oase in der Wüstenhitze The Tangledrift: ein eigenes Ökosystem über den Wolken

Was erwartet uns noch?

Daneben verrät gematsu.com verschiedene andere Details aus den Wunderlanden: Auf unserer gefährlichen Mission müssen wir uns mit Feinden wie einer untoten Skelettarmee herumschlagen. Aber natürlich erwarten uns auch beliebte Charaktere: logischerweise die namensgebende Tiny Tina - und auch das aus Diamant bestehende Pferd Arschgaul passt perfekt ins Setting.

Mechaniken: Zu den Gameplay-Elementen gehören zudem The Overworld: eine Hommage an Tabletop-Spiele. Euer Charakter wird geschrumpft und ihr bekommt einen guten Überblick aus der Vogelperspektive. Ihr könnt auf diese Weise kleine Geheimnisse oder sogar komplett optionale Abschnitte entdecken.

Mit kurzen Cooldowns könnt ihr Zauber in kurzen Intervallen abfeuern und eure Feinde beispielsweise rösten oder sie mithilfe eines Mini-Tornados loswerden. Und natürlich darf auch Nahkampf nicht fehlen.

Spricht euch eine der zwei im Trailer vorgestellten Klassen an? Mit welcher werdet ihr in die Schlacht ziehen?