The Last of Us-Serie: Fan bemerkt Detail an Joel, das genau mit dem Spiel übereinstimmt

Die ersten Fotos von der Serien-Adaption zu The Last of Us lösen bei Fans Begeisterung aus. Auf den ersten Blick fällt sowohl bei den Bildern vom Set als auch beim neu veröffentlichten Foto von Ellie und Joel auf, wie gut die Stimmung getroffen ist. Aber es ist nicht nur das. Ein Fan hat auf ein Detail hingewiesen, das direkt aus dem Spiel übernommen wurde. Wir berichten euch, worum es geht.

Kleines Detail aus dem Spiel

Darum geht es: Kürzlich wurde ein Teaserbild zur The Last of Us-Serie veröffentlicht, das Bella Ramsey und Pedro Pascal in ihren Rollen als Ellie und Joel zeigt. Wir sehen die beiden von hinten, wie sie auf einem Feld stehen und in Richtung eines Flugzeug-Wracks blicken. Das Bild kam bei Fans gut an, weil es die Atmosphäre des Spiels einfängt. Ein besonders aufmerksamer Fan hat aber noch etwas anderes bemerkt.

Kleines Detail ist direkt aus dem Spiel übernommen: Auf Reddit weist AndrewOwl darauf hin, dass der Rucksack, den Pascal auf dem Foto trägt, eine wirklich detailverliebte Nachbildung von Joels Modell aus dem Spiel ist. Das abgetragene Stück ist sogar an exakt denselben Stellen mit Klebeband repariert. AndrewOwl hat die Stellen markiert, genau wie einen kleinen Seitenriemen, über den beide Rucksäcke verfügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es ist beeindruckend, wie viel Liebe zum Detail in die Serie einfließt. Dass die Macher*innen das Spiel wirklich gut kennen, zeigt sich immer wieder. Aber schließlich ist ja auch TLoU-Schöpfer Neil Druckmann als Regisseur mit von der Partie. Zusammen mit verschiedenen anderen Regisseuren und Regisseurinnen, allen voran Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin.

Alle Infos zur The Last of Us-Serie findet ihr hier:

21 3 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Community ist begeistert

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans angetan von der Detailtreue, während einige keinen Wert auf solche Kleinigkeiten legen. RiverDotter hält diesen Personen entgegen:

Es geht um Kontinuität. Leute, die das Spiel gespielt haben, abgesehen von euch, werden von diesen Details in der Serie beeindruckt sein. Wenn dieser Grad an Detailtreue wichtig ist, spricht das Bände für die Qualität der Show.

Doch ganz egal, ob Fans diese Kleinigkeiten zu schätzen wissen oder nicht, ist es auf jeden Fall interessant festzuhalten, dass sie da sind. Am Ende wird die Platzierung von Klebeband natürlich nicht über die Qualität der Serie entscheiden, aber Details wie dieses würdigen die Vorlage.

Nun seid ihr gefragt: Legt ihr Wert auf solche Kleinigkeiten oder geht es euch nur um das stimmige Gesamtbild?