The Last of Us-Serie zeigt erstes Teaserbild von Joel & Ellie und es sieht aus wie im Spiel

Naughty Dog feierte am Wochenende den alljährlichen The Last of Us Day, den einige von euch noch als den Outbreak Day kennen dürften. Das Entwicklerstudio versprach anlässlich der Feierlichkeiten einige Neuigkeiten. Neben Merchandise wie Figuren und Musik gab es ein offizielles Teaserbild aus der gleichnamigen Serie, das einen ersten Eindruck von der Stimmung vermittelt.

So sehen Joel und Ellie in der The Last of Us-Serie aus

Was ist auf dem Teaserbild zu sehen? Das Teaserbild zeigt die beiden Schauspielenden Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel. Die beiden sind mit dem Rücken zur Kamera gewandt und haben ein abgestürztes Flugzeugwrack im Blick, in dem allerlei Vorräte und Material zum Plündern liegen könnte:

Die Stimmung im Bild ist durch den wolkigen Himmel und das schattige, verlassene Feld perfekt wiedergegeben. In The Last of Us herrscht durch die Cordyceps-Pandemie eine eisige Endzeitstimmung, die die Macher der Serie gut eingefangen haben. Das Bild könnte genauso gut aus dem Spiel stammen.



Gab es schon einmal Bilder aus der Serie? Bislang konnten Fans nur Bilder vom Set der Videospiel-Adaption bestaunen, auf denen urbane Schauplätze zu sehen waren. Außerdem gab es bereits erste Fotos von den Städten Boston und Austin zu bestaunen, die prominente Orte im Videospiel sind.



Weitere Neuigkeiten zu The Last of Us im Überblick:

Alle Infos zur The Last of Us-Serie

Mit der Zeit sickern immer mehr Informationen zur The Last of Us-Serie durch. So wissen wir bereits, dass für die erste Staffel 10 Folgen geplant sind und womöglich sieben weitere Staffeln folgen werden. Allerdings wissen wir immer noch nicht genau, wann genau die HBO-Serie an den Start gehen wird.



Worum wird es in der Serie gehen? Inhaltlich soll es primär um den ersten Teil von The Last of Us gehen. Doch die Macher verrieten bereits, dass es Zusätze aus The Last of Us: Part 2 in die Serie schaffen könnten.



Neben Pedro Pascal und Bella Ramsey spielen Merle Dandridge, Nico Parker und Con O'Neill in der Serie mit. Welche Schauspieler*innen sonst noch in der Serie vorkommen werden, könnt ihr ganz bequem in unserem GamePro-Übersichtsartikel nachlesen.



Wie findet ihr das Teaserbild aus der Serie?