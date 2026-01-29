Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

Tokyo Xtreme Racer zeigt neues Gameplay und landet in einem Monat endlich auch auf der PS5.

Linda Sprenger
29.01.2026 | 18:15 Uhr

Tokyo Xtreme Racer kommt Ende des kommenden Monats auch auf die PS5. Tokyo Xtreme Racer kommt Ende des kommenden Monats auch auf die PS5.

Das Rennspiel Tokyo Xtreme Racer kam bereits zu seinem Early Access-Release im Januar 2025 in der Steam-Community richtig gut an und wird insbesondere wegen seiner Atmosphäre à la Need for Speed Underground gefeiert.

Über ein Jahr später schafft der Racer auch den Drift Richtung PS5 und hat einen Monat vor dem Release noch einmal vielversprechendes Gameplay mitgebracht.

Tokyo Xtreme Racer bringt im Februar 2026 das NFS: Underground Feeling zurück

PS5-Release von Tokyo Xtreme Racer: Der seit September 2025 auf Steam erhältliche Racer erscheint am 26. Februar 2026 für die PS5. Besagten neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 1:20 Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version

Aufgrund der urbanen Atmosphäre, den Rennen bei Nacht und umfangreichen Tuning-Optionen erinnert der Titel stark an Rennspiele der frühen 2000er. Wer damals Need for Speed: Unterground (2) gezockt hat, sollte also definitiv einen Blick auf Tokyo Xtreme Racer werfen.

Wie der Titel des Spiels von Entwickler Genki Co. bereits andeutet, braust ihr in Tokyo Xtreme Racer durch die neondurchfluteten Straßen einer Zukunftsversion der japanischen Hauptstadt.

Der Trailer verdeutlicht dabei unter anderem noch einmal, wie stark ihr eure Karren aufmotzen könnt: Felgen, Stoßstange, Heck, Lack, Sticker und vieles mehr – hier wird das von NFS: Underground verwöhnte Tuning-Herz sicherlich glücklich.

Auf Steam steht Tokyo Xtreme Racer aktuell bei einer Bewertung von "sehr positiv". Von der Community gelobt werden unter anderem die gute Auswahl an Autos, der spaßige Gameplay-Loop sowie generell der Zeitgeist: Tokyo Xtreme Racer fange den Vibe von Rennspielen der frühen 2000er wirklich gut ein.

Mehr zum Thema
Diese 4 Rennspiele sind echte Grafik-Kracher - und ihr könnt sie jetzt auf der PS5 zocken
von Linda Sprenger
Diese 4 Rennspiele sind echte Grafik-Kracher - und ihr könnt sie jetzt auf der PS5 zocken

Apropos schicke Rennspiele: In unserer oben verlinkten GamePro-Liste führen wir die grafisch besten Rennspiele für euch auf, die ihr aktuell auf der PlayStation 5 spielen könnt.

Und nun fragen wir wie immer euch: Freut ihr euch auf Tokyo Xtreme Racer? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Tokyo Xtreme Racer

Tokyo Xtreme Racer

Genre: Action

Release: 09.09.1999 (DC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

vor 3 Stunden

Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version

01.02.2025

Neues Rennspiel bringt Tuning & Atmosphäre von Need for Speed Underground zurück und wird dafür auf Steam gefeiert

04.12.2024

Tokyo Xtreme Racer sieht aus wie Need for Speed in einer japanischen Großstadt

06.02.2006

Tokyo Xtreme Racer Dreamcast
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set Traumhafte Parade und wie ihr sie löst

vor 6 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst
Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

vor 11 Minuten

Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5
Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine zu kurzen Credits - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen

vor 25 Minuten

Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine "zu kurzen Credits" - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen
Hytale bekommt Updates solange es Gaming gibt, bekräftigt der Chef-Entwickler und verrät, wie es in Zukunft weitergehen soll

vor 53 Minuten

Hytale bekommt Updates "solange es Gaming gibt", bekräftigt der Chef-Entwickler und verrät, wie es in Zukunft weitergehen soll
mehr anzeigen