Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

Tokyo Xtreme Racer kommt Ende des kommenden Monats auch auf die PS5.

Das Rennspiel Tokyo Xtreme Racer kam bereits zu seinem Early Access-Release im Januar 2025 in der Steam-Community richtig gut an und wird insbesondere wegen seiner Atmosphäre à la Need for Speed Underground gefeiert.

Über ein Jahr später schafft der Racer auch den Drift Richtung PS5 und hat einen Monat vor dem Release noch einmal vielversprechendes Gameplay mitgebracht.

Tokyo Xtreme Racer bringt im Februar 2026 das NFS: Underground Feeling zurück

PS5-Release von Tokyo Xtreme Racer: Der seit September 2025 auf Steam erhältliche Racer erscheint am 26. Februar 2026 für die PS5. Besagten neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:20 Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version

Autoplay

Aufgrund der urbanen Atmosphäre, den Rennen bei Nacht und umfangreichen Tuning-Optionen erinnert der Titel stark an Rennspiele der frühen 2000er. Wer damals Need for Speed: Unterground (2) gezockt hat, sollte also definitiv einen Blick auf Tokyo Xtreme Racer werfen.

Wie der Titel des Spiels von Entwickler Genki Co. bereits andeutet, braust ihr in Tokyo Xtreme Racer durch die neondurchfluteten Straßen einer Zukunftsversion der japanischen Hauptstadt.

Der Trailer verdeutlicht dabei unter anderem noch einmal, wie stark ihr eure Karren aufmotzen könnt: Felgen, Stoßstange, Heck, Lack, Sticker und vieles mehr – hier wird das von NFS: Underground verwöhnte Tuning-Herz sicherlich glücklich.

Auf Steam steht Tokyo Xtreme Racer aktuell bei einer Bewertung von "sehr positiv". Von der Community gelobt werden unter anderem die gute Auswahl an Autos, der spaßige Gameplay-Loop sowie generell der Zeitgeist: Tokyo Xtreme Racer fange den Vibe von Rennspielen der frühen 2000er wirklich gut ein.

Mehr zum Thema Diese 4 Rennspiele sind echte Grafik-Kracher - und ihr könnt sie jetzt auf der PS5 zocken von Linda Sprenger

Apropos schicke Rennspiele: In unserer oben verlinkten GamePro-Liste führen wir die grafisch besten Rennspiele für euch auf, die ihr aktuell auf der PlayStation 5 spielen könnt.

Und nun fragen wir wie immer euch: Freut ihr euch auf Tokyo Xtreme Racer? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion.