Pokémon Pokopia: Kommt ja nicht auf Idee, jede Bohne einzeln zu pflücken – so erntet ihr ein komplettes Feld in Sekunden

In Pokémon Pokopia gibt es viele Funktionen, die das Spiel kaum erklärt. Dazu gehört auch die wohl einfachste Methode, um viel zu ernten.

Maximilian Franke
16.03.2026 | 17:00 Uhr

Dieser Tipp kann euch in Pokémon Pokopia viel Zeit und Nerven sparen. Dieser Tipp kann euch in Pokémon Pokopia viel Zeit und Nerven sparen.

Auch wenn ihr mittlerweile schon einige Stunden in Pokémon Pokopia versenkt habt, werdet ihr vermutlich immer noch über neue Tipps und Kleinigkeiten stoßen, die das Spiel nur wenig oder gar nicht erklärt. Dazu gehört vielleicht auch diese sehr effiziente Art euer angepflanztes Gemüse zu ernten!

So sammelt ihr eure Ernte viel schneller ein

Normalerweise kann Ditto zu einer ausgewachsenen Pflanze gehen, etwa Bohnen oder Weizen, und per Knopfdruck das jeweilige Erzeugnis pflücken. Das ist für vereinzeltes Grünzeug kein Problem, doch später dauert die Ernte eines oder gar mehrerer großer Felder auf diese Weise extrem lange.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Die viel bessere Alternative ist erstmal kontra-intuitiv, denn ihr könnt Zerschneider einsetzen! Aber macht euch keine Sorgen, ihr könnt eure mühselig angebauten Pflanzen damit nicht absäbeln oder kaputt machen – ganz im Gegenteil.

Wenn ihr Zerschneider auf ein Feld mit ausgewachsener Ernte anwendet, fallen alle Früchte sofort zu Boden. Je nach der Menge eurer Felder müsst ihr vielleicht mehrfach durch die Reihen gehen und die Fähigkeit anwenden, aber es dauert trotzdem nur wenige Sekunden.

Kirby-Modus aktiviert: Habt ihr alle Bohnen und Co. auf den Boden befördert, reicht es mit gedrückter Y-Taste eure gesamte Ernte einzusaugen. Auch das dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

Wie das ganze im Spiel aussieht, könnt ihr in diesem Clip beobachten:

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Wie bekomme ich Zerschneider?

Zerschneider ist eine der frühen Fähigkeiten, die ihr direkt im ersten Gebiet Welkwüstia freischalten könnt. Als Lehrer bietet sich Sichlor an. Habt ihr sein Habitat gebaut, redet einfach mit ihm und es lehrt euch, eure Arme in scharfe Klingen zu verwandeln.

  • Sichlors Habitat: 1x Baum, 4x Grasbüschel

Ihr könnt Zerschneider später im Spiel sogar noch verstärken, in dem ihr die richtigen Gerichte kocht. Das ändert zwar nichts an der Gemüse-Ernte, bringt aber andere praktische Vorteile mit sich.

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Auch ohne das Upgrade solltet ihr Zerschneider so schnell wie möglich lernen, weil ihr damit etwa auch nervige Holzstämme für wichtiges Bauholz zerkleinert oder ungewünschte Grasbüschel wegmähen könnt, wenn sie eurem gewünschten Design im Weg stehen.

Was denkt ihr: Kanntet ihr den Ernte-Trick schon oder habt ihr sogar eine noch bessere Variante parat?

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