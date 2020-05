Tony Hawk's Pro Skater-Soundtrack: Diese Songs sind mit dabei

Der Soundtrack der Tony Hawk's Pro Skater-Spiele war für viele nicht einfach nur Videospiel-Musik, die seicht im Hintergrund plätscherte. Für viele war sie der Soundtrack ihrer Jugend. Bad Religion, Rage Against The Machine und Millencolin gehörten in diese Zeit wie der Umschwung zum Euro oder trashige Talk-Shows. Nach der Ankündigung stand daher die Frage im Raum, ob die Neuauflage auch alle Klassiker beinhaltet. Jetzt wurde eine offizielle Playlist veröffentlicht, die uns (größtenteils) durchatmen lässt.

Die offizielle Spotify-Playlist des THPS-Remaster

Die Twitter-Seite von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 teilte jetzt eine Spotify-Playlist. Wir haben sie hier für euch aufgeführt:

Dead Kennedys - Police Truck

Goldfinger - Superman

Primus - Jerry was a race car driver

The Suicide Machines - New Girl

The Ernies - Here and Now

The Vandals - Euro-Barge

Papa Roach - Blood Brothers

Rage Against The Machine - Guerilla Radio

Naughty By Nature - Pin the Tail on the Donkey

Bad Religion - You

Powerman 5000 - When Worlds Collide

Millencolin - No Cigar

Dub Pistols - Cyclone

Lagwagon - May 16

Styles Of Beyond - Subculture

Consumed - Heavy Metal Winner

Fu Manchu - Evil Eye

Swingin' Utters - Five Lessons Lerned

18 Songs der Originale sind somit definitiv in der Neuauflage mit dabei. Allerdings muss es das noch nicht gewesen sein. Gehen wir nach dem Bild auf dem Tweet, entdecken wir noch weitere Bands, die schlicht nicht auf Spotify zu finden sind.

Nicht alle Klassiker mit dabei: Im Interview verriet Entwickler Vicarious Vision der GamePro, dass nicht alle Original-Songs aufgrund von Lizenz-Problemen vertreten sind. Die Musik von Anthrax und Public Enemy, die oben nicht aufgeführt sind, soll jedoch ebenfalls enthalten sein.

Das bietet die THPS-Neuauflage

Bessere Optik: Die Grafik wurde komplett überarbeitet und läuft nun wie zu erwarten in einer HD-Auflösung.

Die Grafik wurde komplett überarbeitet und läuft nun wie zu erwarten in einer HD-Auflösung. Sämtliche 19 Level und 17 Skater der Originalspiele: Ihr könnt euch auf eine Rückkehr von Hangar, Venice Beach etc. sowie Steve Caballero, Geoff Rowley, Elissa Steamer und Co. freuen.

Ihr könnt euch auf eine Rückkehr von Hangar, Venice Beach etc. sowie Steve Caballero, Geoff Rowley, Elissa Steamer und Co. freuen. Anpassung en masse: Im Create-A-Park erstellt ihr euch eigene, beliebig anpassbare Level, die sich auch online mit anderen teilen lassen & im Create-A-Skater eigene Rollbrettfahrer.

Im Create-A-Park erstellt ihr euch eigene, beliebig anpassbare Level, die sich auch online mit anderen teilen lassen & im Create-A-Skater eigene Rollbrettfahrer. Neue Features: Es gibt neue Tricks und Geheimnisse sowie Moves, die erst in späteren Teilen dazu kamen, wie die Reverts.

Es gibt neue Tricks und Geheimnisse sowie Moves, die erst in späteren Teilen dazu kamen, wie die Reverts. Multiplayer-Modi: Ihr werdet sowohl lokal im Splitscreen als auch online auf Highscore-Jagd gehen können.

Die Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 erscheint am 04. September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Was die Entwickler zum Thema Mikrotransaktionen sagen, ist ebenfalls bekannt.

