Tony Hawk's Pro Skater-Remake: Demo für Vorbesteller angekündigt

Mit einem neuen Trailer hat Publisher Activision nicht nur neue Skater für das PS4-und Xbox One-Remake vorgestellt, sondern es wird auch eine Demo für Vorbesteller von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 geben. Freut euch jedoch nicht zu früh, die Sache hat nämlich einen kleinen Haken.

Wann erscheint die Demo? Los geht's am 14. August, also gut drei Wochen vor Release. Skaten könnt ihr das berühmte Warehouse-Level. Ihr erinnert euch: Das Lagerhaus ist der erste Level aus Tony Hawk's Pro Skater.

Der Haken an der Sache: Die Demo ist exklusiv für Vorbesteller des Remakes. Und nicht nur das, für den Zugang müsst ihr das Spiel digital vorbestellen. Holt ihr euch eine physische Kopie, schaut ihr Stand jetzt in die Röhre.

Das Video zur Demo könnt ihr euch hier anschauen:

Neue Skater für THPS 1+2 angekündigt

Neben der Ankündigung einer Demo, gibt es noch weitere neue Infos zum Remake. Und zwar wurden insgesamt 8 neue Skater vorgestellt. Diese Profis sind jetzt ebenfalls mit dabei:

Nyjah Huston

Leo Baker

Leticia Bufoni

Aori Nishimura

Lizzle Armanto

Shane O'Neill

Riley Hawk

Tyshawn Jones

Schaut ihr euch die Namen ganz genau an, könnte auch alle, die sich in der Skate-Szene nicht mehr so gut auskennen, ein Name ins Auge stechen: Riley Hawk. Tony's Sohn, hauptberuflich seit 2013 Street-Skater, hat es ebenfalls ins Spiel geschafft.

Das Remake zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 erscheint am 04. September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Ihr wollt wissen, welche Songs aus dem Original-Soundtrack es ins Spiel geschafft haben oder was die Entwickler zu Mikrotransaktion für ihr Spiel sagen? Dann findet ihr auf GamePro passende Artikel zu diesen Themen.

Bestellt ihr euch das Spiel für die Demo digital vor oder könnt ihr noch bis zum Release abwarten?