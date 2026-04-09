Toy Story 5 könnte der letzte Auftritt von Woody und Buzz Lightyear sein – und womöglich wird er düsterer, als wir denken

Toy Story kehrt im Juni 2026 ins Kino zurück. (Bild: Disney)

Mit Toy Story 5 startet am 18. Juni 2026 das nächste Abenteuer von den Spielzeugen Woody, Buzz, Jessie und Co. im Kino. Laut dem Regisseur des Films könnte das Ende dabei unerwartet werden, was vor allem mit dem neuen Gegenspieler zu tun hat.

Verlieren Woody, Buzz und Co. dieses Mal endgültig?

Seit 1995 der erste Toy Story-Film ins Kino gekommen ist, haben sie die beliebten Spielzeugheld*innen schon einer ganzen Reihe von Herausforderungen gestellt. In den Filmen geht es vor allem um das Älterwerden, das Ersetzen von Spielzeugen und das Vergessen der Kindheit.

Im fünften Teil, der im Sommer startet, betritt allerdings eine neue Gefahr das Kinderzimmer. Ein Tablet (im Original von Greta Lee gesprochen) lockt mit digitalen Abenteuern und droht so, die alten Spielzeuge komplett zu ersetzen.

Die Geschichte greift damit eine reale Entwicklung auf. 1995 waren "klassische" Spielzeuge wie Actionfiguren noch die Stars im Kinderzimmer. Mittlerweile nehmen Bildschirme aber eine immer größere Rolle ein.

2:24 Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an

Autoplay

Dass es auch im Film kaum möglich sein wird, diesen Trend zu stoppen, stellt Andrew Stanton, der Regisseur, im Gespräch mit Empire klar:

"Wenn Technik ins Spiel kommt, hat sie die Oberhand. Das gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder. Sie hat einfach die Oberhand. Das war also der interessantere Ansatz: Es gibt keinen Wettbewerb. Man lasse ein Kind mit Spielzeug spielen, stelle ein Bildschirmgerät daneben und schaue, was passiert. Und so haben wir uns auf diese Tatsache gestützt und Spaß damit gehabt."

So wie es aussieht, stehen Woody, Buzz, Jessie, Porzellinchen und der Rest der Spielzeugbande im fünften Teil also einem Feind gegenüber, den sie schlicht nicht schlagen können. Es könnte also vielmehr darum gehen, wie sie parallel zur Technik existieren können oder eine neue Bestimmung finden.

Als jemand, der selbst 1995 geboren wurde und gleich mehrere Actionfiguren und LEGO-Modelle auf und um den Schreibtisch herum platziert hat, hätte ich da zumindest eine Idee. Wie Pixar und Disney die Problematik auflösen, erfahren wir dann spätestens am 18. Juni, wenn Toy Story 5 startet.

Freut ihr euch auf Toy Story 5 und was glaubt ihr, wie die Geschichte ausgehen wird?