Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an

9 Aufrufe

Kevin Itzinger
24.02.2026 | 16:40 Uhr

Im neuen Trailer zu Toy Story 5 bekommen wir einen Ausblick auf den übergreifenden Konflikt der Fortsetzung. Woody, Buzz, Jessie und all die anderen Spielzeuge erkennen, dass sie für Bonnie immer uninteressanter werden, da diese immer mehr Kontakt zu Lilypad hat. Stellvertretend für das moderne Entertainment lässt das modernde Tablet samt KI-Assistentin das klassische Spielzeug nämlich ziemlich alt aussehen.

Wie das Ganze ausgeht, erfahren wir in diesem Sommer. Am 18. Juni 2026 kommt der fünfte Teil der usprünglich schon 1996 gestarteten Pixar-Reihe in die deutschen Kinos.
