Turok: Hinweis auf PS4-Release des N64-Klassikers aufgetaucht

Eine Remaster-Version des Klassikers Turok ist bereits für PC über Steam sowie für Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Doch das eigentlich 1997 für das N64 erschienene Actionspiel soll nun für die PS4 kommen. Die Nightdive Studios, welche die Markenrechte besitzen und sich immer wieder um Remaster älterer Spiele kümmern, scheinen einen Release für die PS4 vorzubereiten.

Hinweise deuten PS4-Release an: Offiziell angekündigt wurde Turok zwar noch nicht für die PS4 aber laut der Website Exophase sind schon die Trophäen für das Actionspiel geleakt. Dies ist nicht nur ein Hinweis darauf, dass eine solche Version kommt, sondern zudem, dass die PS4-Fassung offenbar gar nicht mehr lange auf sich warten lässt. Denn Trophäen werden meist relativ kurz vor dem Release eines Spiels übermittelt.

Insgesamt erwarten euch zehn Achievements, unter denen sich aber keine Platin-Trophäe befindet. Allerdings ist es denkbar, dass dies noch nicht alle Trophäen sind und bis zum Release von Turok auf der PS4 weitere hinzukommen.

So unterscheiden sich das Original und das Remake von Turok grafisch:

Was ist denn Turok?

Ein Krieger kämpft gegen Dinos: Turok: Dinosaur Hunter erschein 1997 für das N64 und hat sich zu einem Kultspiel entwickelt. Ihr verkörpert Held Turok, der die Barriere zwischen der Erde und dem Verlorenen Land beschützen muss. Im Verlorenen Land hausen Dinosaurier aber auch Aliens. Ihr legt euch mit dem finsteren Campaigner an, der das Chronoscepter sucht. Mit dieser Waffe will er die Barriere zwischen Erde und dem Verlorenen Land zerstören, um zum Herrscher über das Universum zu werden.

In der Rolle von Turok kämpft ihr euch in Ego-Shooter-Manier durch zahlreiche Levels, in denen ihr mit 13 Waffen gegen Dinos und andere Monster kämpft. Turok gilt als eines der besten Spiele für das N64 und bald erlebt ihr es offenbar auch auf der PS4.

Wir haben bei Entwickler und Publisher Nightdive Studios angefragt, ob Turok wirklich für die PS4 kommt.

Würdet ihr euch freuen, wenn Turok für die PS4 erscheint? Glaubt ihr, an dem Gerücht ist wirklich was dran?