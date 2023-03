Zelda: Breath of the Wild kann so nett und unschuldig aussehen, aber die Kämpfe haben es oft in sich.

Zelda Breath of the Wild bietet haufenweise ziemlich knackige Kämpfe. Die fallen so schon schwierig genug aus, aber das ist gar nichts im Vergleich dazu, wie Twitch-Streamerin Mimi spielt. Die nutzt nämlich eine richtige Ocarina, um Link zu steuern. Dabei macht sie enorme Fortschritte und konnte sogar schon Ganons Donnerfluch besiegen.

Zelda: Streamerin spielt BotW mit einer echten Ocarina und es ist einfach nur beeindruckend

Darum geht's: Die Guardians beziehungsweise Wächter in Zelda BotW stellen neben den Leunen und den Endgegnern die härtesten Feinde dar. Wie schwierig es ist, Link mit einer zum Controller umfunktionierten Ocarina zu steuern, könnt ihr zum Beispiel in diesem Video aus Mimis ersten Gehversuchen damit sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dabei ist natürlich zu beachten, dass es sich bei diesem Wächter hier nur um eine kleine Mini-Version handelt. Der begegnen wir in Schreinen oder Titanen und sie fällt deutlich weniger gefährlich aus als die großen Fassungen, die zum Beispiel in der Ebene von Hyrule unterwegs sind. Nichtsdestotrotz können sie offensichtlich große Probleme verursachen.

Mittlerweile klappt's richtig gut: Die Twitch-Streamerin macht rasend schnelle Fortschritte. Das obige Video ist gerade mal 11 Tage alt. Aber vor Kurzem ist es Mimi sogar schon gelungen, Ganons Donnerfluch zu besiegen. Dabei handelt es sich um einen der vier Bossgegner, der im Donnertitan Vah Naboris haust.

Wie sie das mit der Ocarina geschafft hat, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nächstes Ziel: Ein Leune! Direkt als nächstes will Mimi offenbar einen der absolut furchteinflößenden Gegner in Angriff nehmen. Viele Zelda BotW-Fans halten die Leunen für schwieriger als den Endboss Ganon selbst – und dürften damit je nach Stufe und Farbe des Leunen auch durchaus recht haben.

Was ist eine Ocarina überhaupt? Die Ocarina ist eine Art Flöte, ein Musikinstrument. Es hat vor allem durch Ocarina of Time einen enormen Bekanntheitsgrad erreicht, natürlich insbesondere unter Zelda-Fans. Es gibt die Instrumente aber eben auch in der echten Welt.

So sehen sie aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ähnlich wilde Eingabe-Profis gibt es hier:

Wie funktioniert das hier? Diese Ocarina hier ist ein ganz spezieller Custom-Controller. Der wurde so modifiziert, dass bestimmte Töne, die gespielt werden, für einzelne Eingaben stehen. Dazu kommen noch einige vorprogrammierte Makros, die besonders komplizierte, gleichzeitig gedrückte Knöpfe mit einem einzelnen, anderen Ton ersetzen.

Das nächste Zelda steht schon kurz bevor:

12:18 Zelda: Tears of the Kingdom macht da weiter, wo Breath of the Wild aufgehört hat

Bald kommt Tears of the Kingdom: Habt ihr schon genug von Zelda Breath of the Wild, müsst ihr euch zum Glück nicht mehr lange gedulden. Der Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint schon in weniger als zwei Monaten, genauer gesagt: Am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

Wie findet ihr Mimis Leistung mit der Ocarina in Zelda: Breath of the Wild? Könntet ihr das auch?