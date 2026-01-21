Erdbeben bei Ubisoft: 6 Spiele gecancelt, darunter das Prince of Persia Remake - alle Infos!

Ubisoft will sich neu ausrichten. Dem Neuanfang fällt unter anderem das Remake zu Prince of Persia zum Opfer.

Ubisoft hat soeben einen Neustart des Unternehmens angekündigt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, soll eine neue strategische Ausrichtung erfolgen, die weitgreifende Sparmaßnahmen inkludiert und in dessen Folge das hauseigene Spiele-Portfolio überdacht wird.

Was alles zunächst sehr Business-orientiert klingt, hat auch direkte Folgen auf bereits angekündigte Spiele, wie das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, das neben fünf weiteren (nicht angekündigten Spielen) gecancelt wird.

Ubisoft streicht 6 Spiele

Neben dem PoP-Remake, wurde die Entwicklung an vier weiteren, noch nicht angekündigten Titeln, eingestellt – drei davon basierend auf neuen Marken. Zudem wurde ein Mobile-Game gecancelt.

Ebenfalls überaus interessant: Ganzen sieben Spielen soll zusätzliche Entwicklungszeit eingeräumt werden, um die neuen Qualitätsstandards einzuhalten und die Wertschöpfung langfristig zu maximieren.

8:22 Prince of Persia The Sands of Time Remake - Grafik, Gameplay & Pläne für die Zukunft - Grafik, Gameplay & Pläne für die Zukunft

Autoplay

Ubisoft strebt firmeninternen Reset an

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, soll eine allumfassende Neuausrichtung der Organisation, des Betriebs und des hauseigenen Spieleportfolios erfolgen.

Zeil sei es, so Ubisoft, "die kreative Führungsrolle zurückzugewinnen und nachhaltiges Wachstum wiederherzustellen". Neben der Verschiebung oder Einstellung aktueller Spiele, der Schließung oder Umstrukturierung von Studios, sollen auch schneller Kosten gesenkt und die finanziellen Erwartungen angepasst werden.

Der künftige Fokus von Ubisoft soll demnach auf zwei Säulen beruhen: Open World-Reihen wie Assassin's Creed und Far Cry sowie "GaaS-native-experiences", womit unter anderem Titel wie The Division und Rainbow Six Siege gemeint sein können.

Auf der zweiten Seite findet ihr die komplette Pressemitteilung auf Englisch. Eine deutsche Version liegt uns aktuell noch nicht vor.

Wie ist eure Reaktion auf die Neuausrichtung von Ubisoft und was sagt ihr zur Einstellung des Prince of Persia-Remakes?