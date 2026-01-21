Erdbeben bei Ubisoft: 6 Spiele gecancelt, darunter das Prince of Persia Remake - alle Infos!

Ubisoft hat soeben eine Neuausrichtung des Unternehmens angekündigt und dabei ordentlich in seinem Spiele-Portfolio aufgeräumt.

Dennis Müller
21.01.2026 | 19:55 Uhr

Ubisoft will sich neu ausrichten. Dem Neuanfang fällt unter anderem das Remake zu Prince of Persia zum Opfer. Ubisoft will sich neu ausrichten. Dem Neuanfang fällt unter anderem das Remake zu Prince of Persia zum Opfer.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Ubisoft hat soeben einen Neustart des Unternehmens angekündigt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, soll eine neue strategische Ausrichtung erfolgen, die weitgreifende Sparmaßnahmen inkludiert und in dessen Folge das hauseigene Spiele-Portfolio überdacht wird.

Was alles zunächst sehr Business-orientiert klingt, hat auch direkte Folgen auf bereits angekündigte Spiele, wie das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, das neben fünf weiteren (nicht angekündigten Spielen) gecancelt wird.

Ubisoft streicht 6 Spiele

Neben dem PoP-Remake, wurde die Entwicklung an vier weiteren, noch nicht angekündigten Titeln, eingestellt – drei davon basierend auf neuen Marken. Zudem wurde ein Mobile-Game gecancelt.

Ebenfalls überaus interessant: Ganzen sieben Spielen soll zusätzliche Entwicklungszeit eingeräumt werden, um die neuen Qualitätsstandards einzuhalten und die Wertschöpfung langfristig zu maximieren.

Video starten 8:22 Prince of Persia The Sands of Time Remake - Grafik, Gameplay & Pläne für die Zukunft - Grafik, Gameplay & Pläne für die Zukunft

Ubisoft strebt firmeninternen Reset an

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, soll eine allumfassende Neuausrichtung der Organisation, des Betriebs und des hauseigenen Spieleportfolios erfolgen.

Zeil sei es, so Ubisoft, "die kreative Führungsrolle zurückzugewinnen und nachhaltiges Wachstum wiederherzustellen". Neben der Verschiebung oder Einstellung aktueller Spiele, der Schließung oder Umstrukturierung von Studios, sollen auch schneller Kosten gesenkt und die finanziellen Erwartungen angepasst werden.

Der künftige Fokus von Ubisoft soll demnach auf zwei Säulen beruhen: Open World-Reihen wie Assassin's Creed und Far Cry sowie "GaaS-native-experiences", womit unter anderem Titel wie The Division und Rainbow Six Siege gemeint sein können.

Auf der zweiten Seite findet ihr die komplette Pressemitteilung auf Englisch. Eine deutsche Version liegt uns aktuell noch nicht vor.

Wie ist eure Reaktion auf die Neuausrichtung von Ubisoft und was sagt ihr zur Einstellung des Prince of Persia-Remakes?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Prince of Persia: The Sands of Time - Remake

Prince of Persia: The Sands of Time - Remake

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 45 Minuten

Erdbeben bei Ubisoft: 6 Spiele gecancelt, darunter das Prince of Persia Remake - alle Infos!

28.12.2024

Die 8 spannendsten Remakes und Remaster 2025

10.06.2024

Das Prince of Persia: Sands of Time-Remake gibt endlich ein Lebenszeichen von sich – aber es dauert trotzdem noch ewig

04.06.2022

Prince of Persia-Remake: Es wird immer schlimmer und schlimmer

04.05.2022

Das Prince of Persia-Remake tut mir einfach nur noch leid
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Fallout: Könnte Power-Rüstung in der echten Welt existieren – oder ist sie reine Sci-Fi-Fantasie?

vor 17 Minuten

Fallout: Könnte Power-Rüstung in der echten Welt existieren – oder ist sie reine Sci-Fi-Fantasie?
Erdbeben bei Ubisoft: 6 Spiele gecancelt, darunter das Prince of Persia Remake - alle Infos!   2     2

vor 37 Minuten

Erdbeben bei Ubisoft: 6 Spiele gecancelt, darunter das Prince of Persia Remake - alle Infos!
AO3 ist wieder online: Server-Status von Archive of Our Own im Live-Ticker

vor 46 Minuten

AO3 ist wieder online: Server-Status von Archive of Our Own im Live-Ticker
Stranger Things: Beliebter Charakter sollte eigentlich schon in Season 1 sterben, war aber zu spannend und sympathisch dafür

vor 55 Minuten

Stranger Things: Beliebter Charakter sollte eigentlich schon in Season 1 sterben, war aber zu spannend und sympathisch dafür
mehr anzeigen