9 neue Assassin's Creed-Spiele in 6 Jahren: Report zeigt, was Ubisoft für die Reihe plant

Ein Report zeigt, mit welchen Assassin's Creed-Spielen Ubisoft in den kommenden Jahren plant.

Dass die Assassin's Creed-Reihe in den kommenden Jahren mit vielen neuen Ablegern fortgeführt wird, hat Ubisoft bereits bestätigt. Unter anderem erwartet uns mit Assassin's Creed Hexe ein eher düsterer Ableger, während es in Assassin's Creed Jade auf iOS und Android nach China geht. In einem Report von Insider Gaming wurde jetzt konkret enthüllt, mit welchen Ablegern der französische Publisher und Entwickler in den kommenden sechs Jahren plant – und zwar mit stolzen 9 Spielen!

Assassin's Creed-Roadmap: Diese Ableger sind geplant

Nachfolgend listen wir euch alle kommenden Ableger in chronologischer Reihenfolge ihres, laut Report, geplanten Erscheinens auf. Konkrete Release-Zeiträume können wir keine angeben, da sich laut Tom Henderson durch die Verschiebung von Assassin's Creed Shadows die Veröffentlichungstermine jüngst geändert haben.

Assassin's Creed Jade: Der nächste Teil der Reihe, der in China spielt und für iOS und Android erscheinen soll. (offiziell bestätigt)

Codename Invictus: Free2Play-Ableger für bis zu 16 Spieler*innen, der Fall Guys zum Vorbild hat. ( offiziell bestätigt )

) Assassin's Creed Black Flag Remake: Seit Jahren ranken Gerüchte um ein Remake des vierten Ablegers, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. (nicht offiziell bestätigt)

Assassin's Creed Hexe: Der düstere Ableger soll erscheinen, sobald der Support für AC Shadows eingestellt wird. Der Report geht aktuell von zwei Jahren aus, in denen Shadows mit DLCs versorgt wird. (offiziell bestätigt)

Codename Scarlet (Nebula) : Soll der nächste große RPG-Ableger nach AC Shadows werden und erscheinen, sobald der Support für AC Hexe nach gut einem Jahr eingestellt wird. Laut Henderson könnte es sich hierbei um das Nebula-Projekt von Ubisoft Sofia handeln, das in Indien, dem Azteken-Reich und am Mittelmeer spielt.

: Soll der nächste große RPG-Ableger nach AC Shadows werden und erscheinen, sobald der Support für AC Hexe nach gut einem Jahr eingestellt wird. Laut Henderson könnte es sich hierbei um das Nebula-Projekt von Ubisoft Sofia handeln, das in Indien, dem Azteken-Reich und am Mittelmeer spielt. Codename Stardust: Hierbei soll es sich um ein weiteres Remake handeln, bei dem die Produktion startet, sobald das Remake zu Black Flag erschienen ist. Gerüchten zufolge könnte es sich bei Stardust um eine Neuauflage des ersten Assassin's Creed handeln. ( nicht offiziell bestätigt )

Hierbei soll es sich um ein weiteres Remake handeln, bei dem die Produktion startet, sobald das Remake zu Black Flag erschienen ist. Gerüchten zufolge könnte es sich bei Stardust um eine Neuauflage des ersten Assassin's Creed handeln. ( ) Codename Emerald: Ein weiterer Multiplayer-Ableger, der kurz nach Stardust erscheinen soll. Laut Insider Gaming könnte es sich hierbei um das Projekt handeln, das unter dem Codenamen Raid oder Echoes kursiert. Eines der beiden Spiele soll jedoch mittlerweile eingestellt worden sein. (nicht offiziell bestätigt)

Bei den weiteren beiden Ablegern soll es sich um ein Rollenspiel handeln, welches erscheint, sobald der Support für Scarlet endet. Zudem soll laut Report noch ein Remake erscheinen. Beide Spiel sind von Ubisoft natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Da sich Pläne schnell ändern können, betrachtet die Informationen daher natürlich mit einer gewissen Vorsicht.

So geht es mit Assassin's Creed Shadows 2025 weiter

Weit weniger Zukunftsmusik ist das, was Ubisoft in der vergangenen Woche für Assassin's Creed Shadows angekündigt hat. Noch 2025 sollen euch demnach kostenlose neue Quests, ein New Game Plus-Modus oder etwa neue Moves für das Parkour-System erwarten. Genaue Details findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Auf welches der kommenden Assassin's Creed-Spiele freut ihr euch besonders? Verratet uns euren Favoriten gerne in den Kommentaren.