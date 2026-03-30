Die Weltkarte von One Piece erklärt: So ist die Welt der Piraten aufgebaut

Die Strohhüte haben nach wie vor immer noch nicht alles von der Welt in One Piece gesehen. (© Eiuichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece spielt auf einem Planeten, dessen Name bislang noch nicht genannt wurde. Die Grand Line spielt dabei eine wichtige Rolle, da sowohl Ruffy als auch viele andere Pirat*innen versuchen, das Ende der Seeroute zu erreichen – und natürlich den legendären Schatz Gol D. Rogers zu finden.

Doch, welche Inseln es gibt und die Welt von One Piece allgemein eigentlich so aussieht, erklären wir euch in den folgenden Abschnitt anhand einer Weltkarte.

Update am 30. März 2026: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de. Wir haben ihn aufgrund der zweiten Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece textlich angepasst und neu hochgezogen.

One Piece: So ist die Weltkarte aufgebaut

Auf der Karte ist die Welt von One Piece in vier Bereiche eingeteilt, die durch einen Festlandgürtel (Red Line) und eine Seeroute (Grand Line) voneinander abgetrennt sind. Diese vier Ozeane werden nach ihrer Himmelsrichtung benannt:

East Blue

West Blue

South Blue

North Blue

Die Navigatorin der Strohhüte, Nami, verfolgt seit langer Zeit den Traum die komplette Welt von One Piece aufzudecken und eine Weltkarte anzufertigen. Bislang hat Nami es noch nicht geschafft, aber ein Fan hat sich die Mühe gemacht, ihr die Arbeit abzunehmen: Redditor*in igorteuri hat selbst aufgemalt, wie die Welt von Eiichiro Odas legendärem Mangawerk aufgebaut ist:

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Weil die Grand Line vom windfreien Calm Belt umgeben ist und die Red Line kein Vermischen der Gewässer zulässt, ist eine Reise zwischen den Ozeanen nahezu unmöglich. Das Reisen innerhalb eines Ozeans ist hingegen unkompliziert. Es gibt keine Magnetströme wie bei der Grand Line, weshalb die Navigation ohne einen Log Port erfolgen kann.

Diese Abtrennung erklärt auch, wieso es Sanjis großer Traum ist, denn All Blue zu finden, wo laut einer Legende alle vier Ozeane zusammenlaufen – was geografisch jedoch eigentlich nicht möglich. Doch der Schiffskoch träumt davon, eines Tages den artenreichen Ozean zu finden.

Weitere Informationen zur Grand Line gibt es im folgenden Erklär-Artikel:

Mehr zum Thema Was ist die Grand Line? Das steckt hinter Ruffys großem Ziel von Jasmin Beverungen

Was gibt es abseits der Grand Line und Red Line? Aus einer Rückblende von Buggy aus dem 19. Kapitel des Mangas wissen wir auch, dass es einen Nord- und Südpol gibt. Er und Shanks haben sich nämlich darüber gestritten, welcher der beiden Pole kälter ist. An welchen Punkten sich die Pole befinden, ist bislang noch unklar.

Es gibt noch weitere Städte, die sich am Grund des Meeres befinden. In den Ozeanen leben nämlich die Fischmenschen. Ihre größte Stadt, Fisch-Man Island, befindet sich unterhalb der Red Line und dient als Tor zur Neuen Welt auf der Grand Line.

Doch auch im Himmel gibt es einen eigenen Ozean namens White Sea. Hier gibt es Wolken, die sich wie Wasser verhalten, und Wolken, die als Inseln dienen und auf denen Menschen gehen können. Die Inseln entstehen, indem Material, das Seestein enthält, in den Himmel gelangt. Beim Kontakt mit dem Wasser in der Luft entstehen die dichteren Wolken.

Um in die White Sea zu gelangen, können Reisende einen Knock Up Stream nutzen, der sie in den Himmel pustet. Zum Verlassen der White Sea können Pirat*innen zu einem Ort namens Cloud End segeln. An dieser Stelle sorgt ein Ballon-Oktopus dafür, dass die Schiffe wieder sicher im Meer landen.

Die White Sea befindet sich rund 7 km über den Blue-Ozeanen. Rund 10 km über den Ozeanen gibt es noch die White-White Sea, in der sich auch die Himmelsinsel Skypiea befindet. Um zwischen den Bereichen zu reisen, gibt es eine künstlich erschaffene Route, die mit einem Schiff betreten werden kann.