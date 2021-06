E3 2021-Umfrage: Welches Spiel war euer Highlight?

Die virtuelle E3 2021 ist am Dienstag offiziell zu Ende gegangen und hat uns sowohl eine ganze Reihe an Updates für bereits angekündigte Spiele, als auch viele komplett neue Titel beschert. Jetzt ist es Zeit zurückzublicken und die Highlights zu küren.

Nach den Präsentationen des Summer Game Fest - das zwar nicht offiziell zur E3 zählt, dessen Ankündigungen wir aber trotzdem in die Liste aufnehmen - Koch Media, Ubisoft, Microsoft/Bethesda, Capcom, Nintendo und Co. wollen wir von euch wissen: Welches Spiel war euer absolutes E3-Highlight?

Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare! Euer Favorit ist nicht in der Vorauswahl dabei? Dann wählt "Ein anderes" und ergänzt den Titel in den Kommentaren.

Hinweis: Spiele, die mit einem Sternchen markiert sind, wurden nicht im direkten Rahmen der E3 enthüllt. Wir haben sie trotzdem in die Vorauswahl aufgenommen.

Alle wichtigen E3-Zusammenfassungen

Auf GamePro.de haben wir sämtliche E3-Konferenzen begleitet und das Wichtigste in Überblicksartikeln zusammengefasst. Wer noch eine Gedächtnisauffrischung brauchte, sollte hier vorbeischauen:

Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und Kommentare und bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme an unserer E3-Umfrage!