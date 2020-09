Mit Assassin's Creed Valhalla erscheint diesen November der nächste große Serienteil der Meuchelmörder-Reihe, der uns diesmal auf die Spuren der Wikinger schickt. Vor dem Release des Spiels, das unter anderem für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint, stellen wir euch die ultimative Frage: Welcher Serienableger ist eurer Meinung nach bislang der beste?

Nutzt unser Umfrage-Tool für die Beantwortung dieser Frage:

Die Umfrage läuft bis zum 30. September um 13 Uhr.

Alle Assassin's Creed-Spiele im Ranking: Wir aus der GamePro-Redaktion haben uns schon vor einer Weile die Fragen aller Fragen gestellt und ein Ranking aller Assassin's Creed-Spiele aus dem Boden gestampft. Wenn es euch interessiert, welcher Teil in unseren Augen der beste und welcher der schlechteste ist, dann findet ihr die Antworten darauf in unserem separaten Special:

29 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed: Alle Teile & Spiele im Ranking - Was ist das beste?

Assassin's Creed Valhalla erscheint übrigens am 10. November für PS4, Xbox One sowie Xbox Series X/S, ist also ein Launch-Titel der neuen Microsoft-Konsole. Die PS5-Version wird hingegen direkt zum Release des neuesten Sony-Flaggschiffs am 19. November aufschlagen.

In den Kommentaren könnt ihr natürlich näher auf eure Wahl eingehen: Welches Assassin's Creed ist eurer Meinung nach das beste und warum? Wir freuen uns auf eure Antworten!