Am 11. November erscheinen GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City gebündelt in GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Und nach einem ersten Trailer wissen wir, nicht nur an Komfortfunktionen wurde gearbeitet, auch optisch hat sich so einiges getan.



Die Vorfreude auf einen erneuten Ausflug in die drei Rockstar-Klassiker ist zumindest bei uns in der Redaktion deutlich gestiegen. Die große Frage ist jedoch, welches Spiel soll man starten? Wir würden daher gerne von euch wissen, welchem Spiel ihr euch zuerst widmet. Geht ihr chronologisch vor und startet mit GTA 3? Oder pickt ihr euch Vice City oder San Andreas als Lieblinge heraus und die beiden anderen Spiele sind mehr nettes Beiwerk?

GTA 3, Vice City oder San Andreas, welches Spiel darf's sein?

Rockstar lässt uns die Qual der Wahl. Starten wir mit dem so wegweisenden GTA 3, das erstmals den Sprung in eine offene 3D-Spielwelt wagte, und das den Grundstein für den heutigen Erfolg der Reihe legte? Oder zieht es uns direkt in die 80er-Jahre von Vice City und zur berühmten Heli-Mission (Demolition Man), weil uns die Neugier packt, ob dieses Grauen dank überarbeiteter Steuerung nun endlich spielbar ist.



Oder verschlägt es uns doch direkt mit CJ nach San Andreas, den laut GamePro-Umfrage beliebtesten Teil der Action-Reihe, der Interaktionen in einer Open World auf ein neues Level brachte?

Wie ihr euch entscheidet, teilt es uns gerne mit:

Wie immer würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren begründet. Warum zieht es euch zuerst in GTA3, Vice City oder San Andreas? Die Auswertung der Umfrage findet ihr in der kommenden Woche auf GamePro.de

Die Verbesserungen von GTA: The Trilogy

Alle Details sind zwar noch nicht bekannt, dafür wissen wir aber, dass auf PS5 und Xbox Series X/S 4K mit bis zu 60 fps geboten werden. Auch werden sinnvolle Komfortfunktionen ergänzt, wie der so nötige direkte Neustart einer gescheiterten Mission. Die Steuerung wurde ebenfalls an den Standard von GTA 5 angepasst. Was sich noch alles getan hat, lest ihr in der News von Kollegin Annika.

Vorab ein großes Dankeschön für eure Teilnahme und wir sind schon sehr gespannt, welcher Teil das Rennen macht.