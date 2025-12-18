Unrecord für PS5: Der ultra-realistische Shooter wird so durch die Decke gehyped, dass wir uns stark wundern würden, wenn er nicht für die PlayStation 5 erscheint

Der Bodycam-Shooter Unrecord befindet sich endlich in Full-Production und soll zumindest für PC via Steam erscheinen. Doch wie sieht's mit der PlayStation 5 und Co. aus?

Linda Sprenger
18.12.2025 | 18:14 Uhr

Der Bodycam-Shooter vom französischen Studio DRAMA befindet sich seit Dezember 2025 dank Finanzspritze mehrerer Investoren, darunter Tencent, endlich in Full-Production. Doch für welche Plattformen soll Unrecord eigentlich erscheinen und wie realistisch ist eine PS5-Version? Dröseln wir das Ganze mal auf.

Für welche Plattformen erscheint Unrecord?

  • Unrecord ist Stand jetzt nur für den PC bzw. Steam angekündigt

Heißt: DRAMA hat bislang nicht bekanntgegeben, ob Unrecord auch für die PS5 oder andere Plattformen wie die Xbox Series X/S erscheint – gänzlich unwahrscheinlich ist eine Konsolenumsetzung aber nicht.

Video starten 2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Der kommende Ego-Shooter sorgte mit seinem fulminanten Debüt-Trailer im Jahr 2023 für Aufsehen und ging über mit Millionen von Views über Nacht viral. Der Grund: der realistisch anmutende Look, der dank cleverer Grafiktricks wie der Verwendung einer Bodycam mit Fischaugenoptik erzeugt wird.

Kurzum: Unrecord generierte einen riesigen Hype und avancierte zu einem echten Internet-Phänomen. Wie Creative Director von Unrecord, Alexandre Spindler, bekannt gab, wurde der kommende Shooter mittlerweile (Stand: Dezember 2025) ganze 1,5 Millionen Mal auf die Steam-Wunschliste gepackt. Bei einem so großen Interesse an dem Spiel würde es uns stark wundern, wenn DRAMA keine Konsolenumsetzung in Betracht ziehen würde.

Eine PS5- sowie Xbox Series X/S-Version von Unrecord halten wir also für sehr wahrscheinlich. Doch bis dahin wird es vermutlich noch eine ganze Weile dauern.

Wann erscheint Unrecord?

Einen Release-Termin oder gar -Zeitraum gibt es noch nicht. Erst 16. Dezember 2025 gab Entwicklerstudio DRAMA bekannt, dank Investoren nun das nötige Budget zur Hand zu haben, um Unrecord vollumfänglich entwickeln zu können.

Mehr zum Thema
Ultra-realistischer Ego-Shooter begeisterte Millionen Spieler mit abstoßend echter Grafik - bekommt jetzt Kohle von Tech-Gigant und geht in Full-Production
von Linda Sprenger
Ultra-realistischer Ego-Shooter begeisterte Millionen Spieler mit abstoßend echter Grafik - bekommt jetzt Kohle von Tech-Gigant und geht in Full-Production

Der Shooter befindet sich also noch in der Anfangsphase der Entwicklung. Updates will das französische Studio erst im kommenden Jahr veröffentlichen.

Bislang ist also Geduld gefragt. Vielleicht kündigt DRAMA im kommenden Jahr ja schon Konsolenumsetzungen an, vielleicht aber auch nicht. Es ist auch gut möglich, dass Unrecord zuerst für den PC erscheint und nachträglich für PS5 und Xbox, was zusätzliche Wartezeit erfordern würde. Wir bleiben gespannt!

Und nun fragen wie wir immer unsere liebe GamePro-Community: Auf welcher Plattform würdet ihr Unrecord am liebsten zocken? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!

