Unrecord: Release, Gameplay, Plattformen - Alles, was wir über den ultra-realistischen Shooter wissen

Hier sind alle Infos, die bislang über den Bodycam-Shooter Unrecord vom französischen Entwicklerteam DRAMA bekannt sind.

Linda Sprenger
21.12.2025 | 18:31 Uhr

Hier ist alles, was wir bislang über Unrecord wissen. Hier ist alles, was wir bislang über Unrecord wissen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Der ultra-realistische Bodycam-Shooter Unrecord befindet sich seit Dezember 2025 endlich in der Full-Prodction – also Zeit, mal alle bekannten Infos zum Projekt des französischen Entwicklerstudios DRAMA zu sammeln. Hier ist alles, was wir bislang zu Release, Gameplay, Plattformen und mehr wissen!

Inhaltsverzeichnis:

Unrecord Release - Wann erscheint der Bodycam-Shooter?

Kurzum: Unrecord hat aktuell kein Release-Datum oder -Zeitraum. Auf der Steam-Produktseite zum kommenden Shooter lesen wir aktuell lediglich "to be announced".

Geduld ist gefragt: DRAMA kündigte Unrecord bereits im Jahr 2023 an, danach wurde es allerdings lange still um den Shooter. Erst am 16. Dezember 2025 gab der Indie-Entwickler bekannt, dank Investoren (darunter der chinesische Tech-Gigant Tencent) nun das nötige Budget zur Hand zu haben, um Unrecord vollumfänglich entwickeln zu können.

Updates zu Unrecord will DRAMA erst 2026 veröffentlichen. Bis zum Release dürfte es also noch eine Weile dauern. Vor 2027 erscheint der Shooter unserer Einschätzung nach sicherlich nicht.

Unrecord - Trailer: Seht euch den ersten Gameplay-Trailer an!

Video starten 2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Der Debüt-Trailer zu Unrecord, den ihr euch oben anschauen könnt, wurde bereits im Jahr 2023 veröffentlicht und sorgte für einen riesigen Hype. Binnen kurzer Zeit generierte das Gameplay-Video Millionen von Views. Der Grund: die realistisch anmutende Grafik des kommenden Shooters.

Unrecord wirkt insbesondere dank Bodycam-Perspektive unglaublich realistisch. Heißt, wir beobachten das Spielgeschehen über eine Kamera, die am Körper unseres Charakters angebracht ist. Dank Fischaugenoptik wird die Grafik teils so stark verzerrt, dass kleinere visuelle Makel wie verwaschene Texturen beim Zocken kaum ins Auge stechen.

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Unrecord

Unrecord

Genre: Shooter

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Unrecord: Release, Gameplay, Plattformen - Alles, was wir über den ultra-realistischen Shooter wissen

vor 3 Tagen

Unrecord für PS5: Der ultra-realistische Shooter wird so durch die Decke gehyped, dass wir uns stark wundern würden, wenn er nicht für die PlayStation 5 erscheint

vor 4 Tagen

Ultra-realistischer Ego-Shooter begeisterte Millionen Spieler mit abstoßend echter Grafik - bekommt jetzt Kohle von Tech-Gigant und geht in Full-Production

13.02.2025

Ultra-realistischer Ego-Shooter hat derart abstoßend echte Grafik, dass es keine neuen Infos zum Spiel gibt, weil das Studio Angst vor Nachahmern hat

12.12.2023

Unrecord: Dieser extrem realistische Ego-Shooter will es mit der Grafik von GTA 6 aufnehmen, aber nur für zwei Sekunden
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen

vor 27 Minuten

17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen
Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro

vor 37 Minuten

Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro
Mehr kreative Freiheit: Lucy-Darstellerin Ella Purnell erklärt, warum Fallout anders ist als The Last of Us

vor einer Stunde

"Mehr kreative Freiheit": Lucy-Darstellerin Ella Purnell erklärt, warum Fallout anders ist als The Last of Us
Unrecord: Release, Gameplay, Plattformen - Alles, was wir über den ultra-realistischen Shooter wissen

vor einer Stunde

Unrecord: Release, Gameplay, Plattformen - Alles, was wir über den ultra-realistischen Shooter wissen
mehr anzeigen