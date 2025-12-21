Unrecord: Release, Gameplay, Plattformen - Alles, was wir über den ultra-realistischen Shooter wissen

Hier ist alles, was wir bislang über Unrecord wissen.

Der ultra-realistische Bodycam-Shooter Unrecord befindet sich seit Dezember 2025 endlich in der Full-Prodction – also Zeit, mal alle bekannten Infos zum Projekt des französischen Entwicklerstudios DRAMA zu sammeln. Hier ist alles, was wir bislang zu Release, Gameplay, Plattformen und mehr wissen!

Inhaltsverzeichnis:

Unrecord Release - Wann erscheint der Bodycam-Shooter?

Kurzum: Unrecord hat aktuell kein Release-Datum oder -Zeitraum. Auf der Steam-Produktseite zum kommenden Shooter lesen wir aktuell lediglich "to be announced".

Geduld ist gefragt: DRAMA kündigte Unrecord bereits im Jahr 2023 an, danach wurde es allerdings lange still um den Shooter. Erst am 16. Dezember 2025 gab der Indie-Entwickler bekannt, dank Investoren (darunter der chinesische Tech-Gigant Tencent) nun das nötige Budget zur Hand zu haben, um Unrecord vollumfänglich entwickeln zu können.

Updates zu Unrecord will DRAMA erst 2026 veröffentlichen. Bis zum Release dürfte es also noch eine Weile dauern. Vor 2027 erscheint der Shooter unserer Einschätzung nach sicherlich nicht.

Unrecord - Trailer: Seht euch den ersten Gameplay-Trailer an!

2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Der Debüt-Trailer zu Unrecord, den ihr euch oben anschauen könnt, wurde bereits im Jahr 2023 veröffentlicht und sorgte für einen riesigen Hype. Binnen kurzer Zeit generierte das Gameplay-Video Millionen von Views. Der Grund: die realistisch anmutende Grafik des kommenden Shooters.

Unrecord wirkt insbesondere dank Bodycam-Perspektive unglaublich realistisch. Heißt, wir beobachten das Spielgeschehen über eine Kamera, die am Körper unseres Charakters angebracht ist. Dank Fischaugenoptik wird die Grafik teils so stark verzerrt, dass kleinere visuelle Makel wie verwaschene Texturen beim Zocken kaum ins Auge stechen.