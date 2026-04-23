Vampire Survivors-Devs haben gerade erst ihr neues Spiel veröffentlicht, gründet mehrere Studios und arbeitet an 15 Projekten

Vampire Crawlers mixt den Mega-Hit Vampire Survivors mit Deckbuilder-Mechaniken.

Vampire Survivors ist so ein Spiel, das man kaum aus der Hand legen kann, wenn man einmal angefangen hat. Beim neuen Titel der Macher namens Vampire Crawlers scheint es ganz genau so zu sein. Aber Poncle ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, im Gegenteil: Da kommt noch Einiges auf uns zu.

Vampire Survivors-Studio Poncle hat richtig viel vor und das klingt alles super

Der neue Genie-Streich des Vampire Survivors-Studios ist ein Spinoff des Erstlingswerks, macht aus ihm aber einen Roguelite-Deckbuilder mit Kartenspiel-Mechaniken, Dungeon-Crawler-Elementen und genau demselben, befriedigenden Gameplay-Loop. Wie das aussieht, könnt ihr hier im Trailer sehen:

1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Autoplay

Vampire Crawlers ist vor Kurzem für den PC/Steam, PS5, Nintendo Switch und Xbox erschienen. Der Titel steht exemplarisch für eines der drei Standbeine des Studios: Poncle will zum einen Spinoffs zu Vampire Survivors entwickeln, sich zum anderen eigenen, ganz neuen Marken widmen und letzten Endes auch noch andere Marken mit Survivors-Spielen beglücken.

Das summiert sich laut den Entwickler*innen aktuell zu stolzen 15 Projekten auf, an denen mehr oder weniger parallel gearbeitet wird. Dazu gehören zum Beispiel kostenlose Updates, DLCs, Spiele, die als Publisher vertrieben werden, die Arbeit an Vampire Survivors und noch vieles mehr. Es sind also keine 15 Spiele, wie teilweise berichtet wurde.

Um all diese Projekte auch betreuen und vorantreiben zu können, müssen natürlich Leute her. Zu diesem Zweck wurden jetzt gleich zwei neue Studios gegründet, die zu Poncle gehören – eins in Japan und eins in Italien. Das habe ganz einfache Gründe (via Kotaku):

"Japanische Unternehmen haben Interesse bekundet. Sie wollten mit uns arbeiten. Und weißt du, die Japaner handeln gerne mit japanischen Unternehmen, auf Japanisch und mit einem japanischen Vertrag. Dann ist da das Talent. In Japan gibt es einige einzigartige Ansichten und einzigartige Kreativität. Wir haben echte Talente dort gefunden. Und vielleicht arbeiten wir mit japanischen IPs. Also dachten wir, es wäre effizient, dort eine Basis zu haben. Darum expandieren wir. Offensichtlich bleiben wir in UK. Wir werden in Italien sein, wir werden in Japan sein, und dann werden wir sehen."

Poncle soll aber kein AA- oder AAA-Studio werden. Es handele sich weiterhin um kleine Teams von fünf bis 15 Leuten, die sich den "Indie-Spirit" bewahren können sollen.

Oft wird auch mit anderen Studios zusammengearbeitet. Vampire Crawlers wurde beispielsweise gemeinsam mit Nosebleed Interactive entwickelt und Warhammer Survivors entsteht in Kooperation mit Auroch.

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Das Warhammer Survivors-Spiel dürfte eines der nächsten Projekte sein, das von Poncle veröffentlicht wird und stellt den Survivors-Twist des Warhammer 40K-Universums dar. Derartige Spiele dürften in Zukunft wohl noch häufiger auf uns zukommen.

Laut Poncle gebe es immer noch viele Leute, denen Survivors gar nichts sage, es handle sich immer noch um eine Nische. Darum stehe die Chance nicht schlecht, dass so etwas wie Warhammer Survivors gut funktionieren könnte. Und falls die Formel irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, wäre das auch nicht schlimm: "Wir hatten viel Spaß. Wir haben viel Geld gemacht."

Wie gefällt euch Vampire Crawlers? Zu welcher Marke wünscht ihr euch einen Survivors-Ableger?