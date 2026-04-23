Vampire Survivors-Devs haben gerade erst ihr neues Spiel veröffentlicht, gründet mehrere Studios und arbeitet an 15 Projekten

Wer Vampire Survivors, Balatro oder Slay the Spire 2 mag, wird am neuen Poncle-Spiel Vampire Crawlers nicht vorbeikommen. But wait, there's more: Aktuell befinden sich bei den aufstrebenden Devs 15 Projekte in Arbeit.

Profilbild von David Molke

David Molke
23.04.2026 | 20:36 Uhr

Vampire Crawlers mixt den Mega-Hit Vampire Survivors mit Deckbuilder-Mechaniken. Vampire Crawlers mixt den Mega-Hit Vampire Survivors mit Deckbuilder-Mechaniken.

Vampire Survivors ist so ein Spiel, das man kaum aus der Hand legen kann, wenn man einmal angefangen hat. Beim neuen Titel der Macher namens Vampire Crawlers scheint es ganz genau so zu sein. Aber Poncle ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, im Gegenteil: Da kommt noch Einiges auf uns zu.

Vampire Survivors-Studio Poncle hat richtig viel vor und das klingt alles super

Der neue Genie-Streich des Vampire Survivors-Studios ist ein Spinoff des Erstlingswerks, macht aus ihm aber einen Roguelite-Deckbuilder mit Kartenspiel-Mechaniken, Dungeon-Crawler-Elementen und genau demselben, befriedigenden Gameplay-Loop. Wie das aussieht, könnt ihr hier im Trailer sehen:

Video starten 1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Vampire Crawlers ist vor Kurzem für den PC/Steam, PS5, Nintendo Switch und Xbox erschienen. Der Titel steht exemplarisch für eines der drei Standbeine des Studios: Poncle will zum einen Spinoffs zu Vampire Survivors entwickeln, sich zum anderen eigenen, ganz neuen Marken widmen und letzten Endes auch noch andere Marken mit Survivors-Spielen beglücken.

Das summiert sich laut den Entwickler*innen aktuell zu stolzen 15 Projekten auf, an denen mehr oder weniger parallel gearbeitet wird. Dazu gehören zum Beispiel kostenlose Updates, DLCs, Spiele, die als Publisher vertrieben werden, die Arbeit an Vampire Survivors und noch vieles mehr. Es sind also keine 15 Spiele, wie teilweise berichtet wurde.

Um all diese Projekte auch betreuen und vorantreiben zu können, müssen natürlich Leute her. Zu diesem Zweck wurden jetzt gleich zwei neue Studios gegründet, die zu Poncle gehören – eins in Japan und eins in Italien. Das habe ganz einfache Gründe (via Kotaku):

"Japanische Unternehmen haben Interesse bekundet. Sie wollten mit uns arbeiten. Und weißt du, die Japaner handeln gerne mit japanischen Unternehmen, auf Japanisch und mit einem japanischen Vertrag.

Dann ist da das Talent. In Japan gibt es einige einzigartige Ansichten und einzigartige Kreativität. Wir haben echte Talente dort gefunden. Und vielleicht arbeiten wir mit japanischen IPs.

Also dachten wir, es wäre effizient, dort eine Basis zu haben. Darum expandieren wir. Offensichtlich bleiben wir in UK. Wir werden in Italien sein, wir werden in Japan sein, und dann werden wir sehen."

Poncle soll aber kein AA- oder AAA-Studio werden. Es handele sich weiterhin um kleine Teams von fünf bis 15 Leuten, die sich den "Indie-Spirit" bewahren können sollen.

Oft wird auch mit anderen Studios zusammengearbeitet. Vampire Crawlers wurde beispielsweise gemeinsam mit Nosebleed Interactive entwickelt und Warhammer Survivors entsteht in Kooperation mit Auroch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Warhammer Survivors-Spiel dürfte eines der nächsten Projekte sein, das von Poncle veröffentlicht wird und stellt den Survivors-Twist des Warhammer 40K-Universums dar. Derartige Spiele dürften in Zukunft wohl noch häufiger auf uns zukommen.

Mehr, Meeeehr:
Nur 3,59€ im eShop: Neuer DLC für eines der besten Spiele 2022 steht bei 92 auf OpenCritic und ist nur noch wenige Stunden im Angebot
von Eleen Reinke
'Dieses Spiel hat mein Leben verändert': Stuttgarter mixen Vampire Survivors mit Diablo und das kommt sehr gut an
von David Molke
Vampire Survivors: Update 1.1 bringt neuen Charakter, neues Level und noch mehr Chaos
von David Molke

Laut Poncle gebe es immer noch viele Leute, denen Survivors gar nichts sage, es handle sich immer noch um eine Nische. Darum stehe die Chance nicht schlecht, dass so etwas wie Warhammer Survivors gut funktionieren könnte. Und falls die Formel irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, wäre das auch nicht schlimm: "Wir hatten viel Spaß. Wir haben viel Geld gemacht."

Wie gefällt euch Vampire Crawlers? Zu welcher Marke wünscht ihr euch einen Survivors-Ableger?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Genre: Adventure

Release: 22.04.2026 (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Vampire Survivors-Devs haben gerade erst ihr neues Spiel veröffentlicht, gründet mehrere Studios und arbeitet an 15 Projekten
Aktuelle News
alle anzeigen
Vampire Survivors-Devs haben gerade erst ihr neues Spiel veröffentlicht, gründet mehrere Studios und arbeitet an 15 Projekten

vor einer Stunde

Vampire Survivors-Devs haben gerade erst ihr neues Spiel veröffentlicht, gründet mehrere Studios und arbeitet an 15 Projekten
PC-Spieler wundert sich zweieinhalb Jahre lang, warum sein Computer kaum Arbeitsspeicher hat - findet zweiten RAM-Riegel beim Staubwischen lose im Gehäuse liegen   20     1

vor 2 Stunden

PC-Spieler wundert sich zweieinhalb Jahre lang, warum sein Computer kaum Arbeitsspeicher hat - findet zweiten RAM-Riegel beim Staubwischen lose im Gehäuse liegen
5-jähriger LEGO-Fan möchte seinem Papa ein Geschenk machen und baut mit seiner Mutter ein PC-Case aus Klemmbausteinen - sogar für die Belüftung ist gesorgt

vor 2 Stunden

5-jähriger LEGO-Fan möchte seinem Papa ein Geschenk machen und baut mit seiner Mutter ein PC-Case aus Klemmbausteinen - sogar für die Belüftung ist gesorgt
PS Plus im April 2026 - Dieses neue Bonus-Spiel aus dem Hause PlayStation ist ein echtes Grafik-Brett und wird von der Community gerade mit großen Augen bewundert   1

vor 2 Stunden

PS Plus im April 2026 - Dieses neue Bonus-Spiel aus dem Hause PlayStation ist ein echtes Grafik-Brett und wird von der Community gerade mit großen Augen bewundert
mehr anzeigen