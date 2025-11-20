Läuft gerade Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Dennis Müller
20.11.2025 | 19:50 Uhr

Der Nachfolger zu Vampire Survivors hört auf den Namen Vampire Crawlers und soll 2026 für PS4/PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen. Während des Xbox-Showcase wurde soeben der erste Trailer des Actionspiels enthüllt. 
vor einer Stunde

Vampire Survivors

Vampire Survivors

Genre: Action

Release: 20.10.2022 (PC), 10.11.2022 (Xbox Series X/S, Xbox One)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
vor einer Stunde

