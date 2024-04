Dragon Ball-Spiel führt neue Superbösewicht-Form von Vegeta ein, die ihn ganz in Pink hüllt

Vegeta als Superschurke in der alternativen Zeitlinie. (Bild: © Bandai Namco)

Während Dragon Ball Super Gohans “Beast”-Form nun endlich im Manga aufgegriffen und bestätigt hat, entwickeln sich auch andere Charaktere weiter – wenn auch über andere Medien. So bekommt eines der Videospiele eine Erweiterung, die Vegeta wortwörtlich in einem neuen Licht erstrahlen lässt.

Xenoverse 2-DLC macht Vegeta zum Superschurken

Vor ein paar Tagen hat Bandai Namco einen Teaser-Trailer für die neue Erweiterung von Dragon Ball Xenoverse 2 enthüllt hat. In dem neuen DLC mit dem Titel 'Future Saga' verschlägt es Son Goku und seine Freunde in alternative Zeitlinien, die sie korrigiert müssen. In einem Fall wird Vegeta als einer der Superschurken der 'Future Saga' vorgestellt.

2:12 In neuem Dragon Ball Xenoverse 2-DLC kommt es zum Kampf der Giganten

Im Trailer werden mehrere Charaktere aus Dragon Ball Super gezeigt. Dazu gehören der Gott der Zerstörung Beerus, der Bösewicht Fu, Zamasu und auch Black Goku als Super Saiyajin Rosè. Fu entführt dabei Bulma und spricht von einem Experiment, an dem er arbeitet. Dabei handelt es sich um einen mysteriösen pinken Kristall.

Während Goku versucht die alternativen Zeitlinien zu korrigieren, trifft er auch auf Vegeta, der ihn beinahe mit einer Attacke erwischt. Vegeta ist von einer pinken Aura umgeben und kann eine mächtige Energiekugel erzeugen, ähnlich der Genkidama. Nach einigen Sekunden ist ein kleiner Kristall auf seiner Brust zu erkennen. Es könnte sein, dass diese neue böse Form von Vegeta das Ergebnis von Fus Experimenten ist. Die letzten Szenen des Videos zeigen Vegeta dagegen in seiner Super Saiyajin Gott-Form, als er gegen Son Gokus Super Saiyajin Blue-Form kämpft.

Es ist unklar, ob Vegeta unter der Kontrolle von jemandem steht oder ob er nur stärkere Kräfte durch den Kristall erhalten hat. Trotzdem wird es einen großen Kampf zwischen den beiden Kriegern im neuen DLC von Dragon Ball Xenoverse 2 geben.

Wie ist eure Meinung zu dieser neuen Vorstellung von Vegeta als Superschurken und wie stark ist er eurer Meinung nach in dieser Form?