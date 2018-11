Warframe wächst und gedeiht: Der erfolgreiche Third Person- und Ninja-Shooter kommt nächste Woche auch für die Nintendo Switch.

Heute stellen die Entwickler ihr Projekt in einem Livestream vor und präsentieren zum ersten Mal ausführliches Gameplay aus der Nintendo Switch-Fassung. Zusätzlich haben wir neue Infos parat.

Was ist Warframe?

Warframe gibt es bereits seit 2013 für PC und PS4 sowie seit 2014 für Xbox One. Das Spiel rund um die Tenno und deren Warframe-Rüstungen wird stetig erweitert.

Insbesondere die riesigen Open World-Updates Plains of Eidolon sowie Fortuna haben dem Koop- und Free to Play-Space Ninja-Spiel zu großer Aufmerksamkeit und vielen neuen Spielern verholfen.

Warframe: Fortuna & Railjack

32 Minuten Gameplay der Venus-Open-World und Raumschiffkämpfe

Nintendo Switch-Version kommt mit Bewegungssteuerung

Bisher wurde es nur gemutmaßt, jetzt steht es fest: Die Nintendo Switch-Fassung von Warframe macht von den Gyro-Sensoren in den Joy-Cons beziehungsweise dem Pro-Controller Gebrauch.

Das bedeutet, dass sämtliche Aktionen des Spiels (Angeln, Schießen, Abbauen) auch mit der Bewegungssteuerung funktionieren.

Warframe: Fortuna

Release-Trailer stimmt auf das Riesen-Update mit Szenen der Open-World ein

Kein Cross-Play, aber In Game-Voice Chat

Der Entwickler Digital Extremes beteuern, große Fans von Crossplay zu sein und die Idee zu lieben, aber aktuell unterstützt Warframe die Möglichkeit leider nicht.

Aber Warframe bringt einen eingebauten Voice Chat mit sich, der ohne die Nintendo Switch Online-App funktionieren soll.

Da Warframe ein Online-Multiplayer- und Koop-Shooter ist, besteht Always Online-Zwang. Ihr könnt also nur spielen, wenn ihr eine aktive Internetverbindung habt.

Ihr könnt euren Account auf die Nintendo Switch umziehen

Egal, ob ihr auf dem PC, der PS4 oder der Xbox One Warframe spielt: Es gibt die Möglichkeit, den Account auf die Nintendo Switch zu übertragen. Mit allen Erfolgen und sämtlichem In Game-Fortschritt.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Die Möglichkeit besteht nur für kurze Zeit. Außerdem scheint das eine einmalige Option zu sein, richtiger Cross-Plattform-Fortschritt wird anscheinend nicht ermöglicht.

Was steckt in der Nintendo Switch-Fassung von Warframe?

Alle Inhalte bis zum Mask of the Revenant-Update sind auch in der Nintendo Switch-Version von Warframe enthalten. Das umfasst 23 große Updates, 36 Warframes und eine Open World-Erweiterung.

Post Launch-Updates kommen ebenfalls: Die Fortuna-Erweiterung soll schon bald erscheinen. Garuda, der 37. Warframe, soll gleichzeitig auf die Nintendo Switch kommen.

Die Nintendo Switch-Version holt 2019 vollständig auf und bietet dann alle Inhalte, die es auch in den anderen Fassungen gibt. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.

Freut ihr euch auf die Nintendo Switch-Version?