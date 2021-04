Der Patch zu Season 3 ist seit 6 Uhr morgens verfügbar. Zudem wird die dritte Season von Call of Duty: Warzone gerade (immer noch) in einem Live-Event eingeläutet, das endlich Veränderungen auf der Map Verdansk mit sich bringt. Noch sind die Änderungen aber nicht live, jedoch müsst ihr nicht mehr lange warten.

Wann kommt das Map-Update? Voraussichtlich am heutigen 22. April um 21 Uhr . (Gerade läuft ein Countdown ab, wenn ihr euch in der Lobby befindet, er ist um 21 Uhr vorbei und markiert das Ende des aktuell laufenden Live-Events zu Season 3)

Moment, Map-Update und keine neue Map? Ja das ist jetzt offiziell bestätigt. Verdansk wurde im Zuge des gestrigen Events zwar komplett von einer Atombombe zerstört, soll laut offizieller Roadmap (s. Bild unten) aber "nur" ein Update bekommen.

Zu erwarten ist, dass das Grundgerüst von Verdansk bestehen bleibt, bestimmte Orte aber verändert werden bzw., dass die alte Map lediglich ein Face-Lift bekommt. Gerüchten zufolge soll Verdansk in die 80er Jahre zurückversetzt werden.

Wie genau das aussieht, werden wir aber erst heute Abend nach dem Ende des Live-Events erfahren.

Was passiert gerade in Warzone und was ist zuvor geschehen?

Am gestrigen 21. April um 21 Uhr startete das Live-Event "Die Zerstörung von Verdansk, Teil 1": Alle anderen Modi wie Beutegeld wurden währenddessen deaktiviert und wir konnten lediglich einen Battle Royale-Modus mit Zombies spielen. Dieser endete immer in der Zerstörung von Verdansk: Am Ende des Matches wurde die Map mit einer Atombombe dem Boden gleich gemacht.

Einige Stunden später war der Modus dann nicht mehr spielbar und die Map Verdansk, wie wir sie kennen, ist komplett aus der Playlist verschwunden.

Stand 22. April, 9:54 Uhr: Stattdessen finden derzeit sämtliche Matches ausschließlich auf Rebirth Island statt. Das ist der nächste Teil des Live-Events. Das Besondere ist, dass alle Partien ausschließlich bei Nacht ablaufen. Zudem findet sich hier jetzt eine neue Location namens Control Center. Spielen könnt ihr aktuell nur folgende Modi:

Rebirth-Wiederbelebung 4er

Rebirth-Mini Royale-2er

Rebirth Königsmörder

Das Rebirth-Event endet heute um 21 Uhr. Voraussichtlich wird danach das Map-Update von Verdansk eingeleitet. Was mit Rebirth passiert, ist aktuell noch unklar. Verschwindet die kleine Map komplett oder wird sie ebenfalls verändert? Wir müssen abwarten.