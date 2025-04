Clair Obscur Expedition 33: Die besten Pictos und Luminas, die ihr immer ausrüsten solltet

Mit diesen Perks habt ihr es wesentlich leichter.

In Clair Obscur: Expedition 33 müssen wir viele Kämpfe bestehen und spätestens ab der Hälfte des Spiels müssen wir das Ausweichen oder Parieren beherrschen und unsere Charaktere möglichst gut ausgestattet haben. Dazu gehören auch die Pictos und Luminas, mit denen wir passende Builds für unsere Streiter*innen zusammenbasteln. Wir verraten euch, welche ihr unbedingt im Auge behalten solltet.

Diese Pictos und Luminas solltet ihr immer ausrüsten

Generell gilt natürlich, dass nahezu alle Pictos und Luminas unter bestimmten Umständen ihre Daseinsberechtigung haben und enorm stark sein können. Einige von ihnen sind aber prinzipiell immer eine gute Idee – auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar wirken.

Gemalte Kraft

Kosten: 5 LP

5 LP Fundort: Am Ende von Kapitel 2 automatisch

Am Ende von Kapitel 2 automatisch Effekt: Der Schaden kann 9.999 übersteigen

Ein absoluter No-Brainer ist Gemalte Kraft, das ihr für alle Charaktere ausrüsten solltet, sobald ihr es bekommen habt. Nicht nur lässt euch das Pictos das volle Schadens-Potential ausnutzen, dadurch werden so einige Kämpfe überhaupt erst machbar, da wir mit dem Damage-Cap viel zu lange für sie brauchen würden.

Läuternde Farbe

Kosten: 5 LP

5 LP Fundort: Beim ersten Boss im Spiel Évêque (Frühlingswiesen)

Beim ersten Boss im Spiel Évêque (Frühlingswiesen) Effekt: Heilfarben entfernen auch alle Statuseffekte vom Ziel

Ein eher unscheinbarer Perk, der unglaublich mächtig ist und uns den Hintern retten kann. Besonders im späteren Spielverlauf bekommen wir es nämlich mit einigen richtig harten Statuseffekten zu tun, die uns teilweise über mehrere Runden daran hindern, Fähigkeiten zu nutzen oder AP zu generieren. Mit dem Perk bekommen wir das aber in den Griff, da Heilfarben später in ausreichender Menge verfügbar und durch alle Charaktere (auch auf andere) anwendbar sind.

Belebender Start I (+ II)

Kosten: 5 LP (+ 10 LP)

5 LP (+ 10 LP) Fundort: Auf der Weltkarte, nördlich vom Gestral-Dorf (+ im alten Heiligtum)

Auf der Weltkarte, nördlich vom Gestral-Dorf (+ im alten Heiligtum) Effekt: Ihr startet den Kampf mit jeweils + 1 AP

Belebender Start gibt es in insgesamt vier Ausführungen, die aber pro Stufe 5 LP mehr kosten. Die günstigste Stufe lohnt sich prinzipiell für alle, die zweite Stufe zumindest noch für viele. Das kommt natürlich auch auf eure gewählten Fähigkeiten und deren Kosten an, schaut also, wie viele AP ihr im Schnitt in den ersten 2-3 Runden für eure gewohnte Rotation braucht und stockt entsprechend auf.

Todesenergie

Kosten: 2 LP

2 LP Fundort: Im ersten Gebiet (Frühlingswiesen)

Im ersten Gebiet (Frühlingswiesen) Effekt: Tötet ein Charakter ein Monster, bekommt er 3 AP

Dieser Effekt ist vor allem super, weil er so günstig ist. Besonders im Kampf gegen größere Gruppen oder Bossen mit Verstärkung kann der Perk wertvoll sein. Besonders bei fliegenden Gegner*innen reichen häufig 2 bis 4 Schüsse aus und dank des Effekts können wir im Anschluss noch locker eine Fähigkeit nutzen.

Mit diesen Pictos und Luminas überlebt ihr fast alles

Die folgenden Pictos sind dann besonders interessant für euch, wenn ihr euer Team zäher machen wollt, um so mehr einzustecken und seltener ins Gras zu beißen. Gepanzert sorgt allgemein dafür, dass ihr 15% weniger Schaden bekommt und macht euch mit den folgenden Ergänzungen zu einer Lebenden Rüstung. Das Beste daran ist zudem: Ihr müsst im Kampf nichts mehr dafür tun.

Automatisch Gepanzert

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Nevron-Quest in Steinwellenklippen

Nevron-Quest in Steinwellenklippen Effekt: Wirkt bei Kampfbeginn drei Runden lang Gepanzert

Erheblich gepanzert

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Gebiet von Sirène

Gebiet von Sirène Effekt: + 10% Schadensverringerung durch Gepanzert

Kraftvolles Gepanzert

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Gebiet von Sirène

Gebiet von Sirène Effekt: Bei Gepanzert bekommt ihr auch Kraftvoll (+ 25% Schaden)

Länger Gepanzert

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Vergessenes Schlachtfeld

Vergessenes Schlachtfeld Effekt: Gepanzert wirkt zwei Runden länger

SOS-Panzerung

Kosten: 5 LP

5 LP Fundort: Fliegende Wasser

Fliegende Wasser Effekt: Wirkt Gepanzert, wenn die Gesundheit unter 50% fällt

Schon ohne SOS-Panzerung seid ihr die ersten fünf Runden eines Kampfes Gepanzert und verursacht dabei sogar mehr Schaden. Für längere Kämpfe kann es sich aber lohnen, den SOS-Perk dazu zu nehmen, auch da er nur 5 LP kostet.

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Mit diesen Pictos und Luminas erhöht ihr euren Schaden enorm

Besonders mächtige Synergie-Effekte bietet der Zustand "Brennend", den vor allem Lune und Maelle sehr leicht bei Monstern auslösen können. Voraussetzung ist, dass ihr passende Skills an Bord habt, mit denen ihr Gegner*innen anzünden könnt. Die Perks sorgen dann dafür, dass die nichts mehr zu lachen haben.

Brennend-Affinität

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Gefrorene Herzen

Gefrorene Herzen Effekt: 25% mehr Schaden an brennenden Gegner*innen.

Doppelzünder (nur für Charaktere, die brennend wirken)

Kosten: 30 LP

30 LP Fundort: Visages' Gebiet

Visages' Gebiet Effekt: Für jeden Brennend-Stapel wird ein weiterer gewirkt

Heilendes Feuer

Kosten: 10 LP

10 LP Fundort: Gebiet von Sirène

Gebiet von Sirène Effekt: Angriffe auf brennende Ziele heilen 25% deiner Gesundheit

Kritisch Brennend

Kosten: 5 LP

5 LP Fundort: Frühlingswiesen

Frühlingswiesen Effekt: Bei brennenden Zielen habt ihr 25% mehr Chance auf kritische Treffer

Viele weitere starke Kombinationen

Im Verlauf der Story findet ihr genug Lumina Punkte, um alle oben genannten Perks und mehr freizuschalten. Sucht auch davon ab stets nach Synergien, die zu eurem Spielstil passen. Seid ihr gut im Parieren, solltet ihr etwa unbedingt Perks ausrüsten, die das etwa mit Heilung und zusätzlichen AP belohnen.

Ebenso stark ist Bruch-Schaden, der euch erlaubt, Monster schneller und effektiver zu betäuben. Achtet nur darauf, dass ihr keine Pictos anlegt, die euren Build zerstören. Boni auf Heilung sind nämlich absolut nichts mehr wert, wenn euer Charakter überhaupt nicht mehr geheilt werden kann.