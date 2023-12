Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen die spannenden neuen Modi in Fortnite

Die drei neuen Modi locken viele von uns am Wochenende in Fortnite. Und euch?

Die Game Awards liegen gerade hinter uns und wer sie live geschaut hat, schleppt vielleicht noch die Müdigkeit als Andenken mit herum. Es gab jede Menge coole Titel zu sehen, aber für die meisten müssen wir uns noch ordentlich gedulden.

Hier geht es dagegen wie jeden Freitag um die Spiele, die euch schon an diesem Wochenende begleiten. Verratet uns in den Kommentaren, welche es sind!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht heute Eleen. Bei ihr steht immer noch Alan Wake 2 auf dem Programm, da sie letzte Woche aufgrund ihrer Anspiel-Session zu The Last of Us Part 2 Remastered kaum dazu gekommen ist. Wie ihr das Gespielte gefallen hat, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema The Last of Us 2 Remastered angespielt: No Return lohnt sich auch für Roguelike-Muffel wie mich von Eleen Reinke

Auch Chris hatte letztes Wochenende dank der ehrgeizigen (und lauten) Renovierungsarbeiten seines Nachbars nicht genug Ruhe, um Alan Wake 2 zu spielen und hofft, dass es dieses Mal besser aussieht. Außerdem hüpft er wie immer in die Warzone.

Bei Rae wird – kaum verwunderlich – ebenfalls auf irgendwas geschossen. Eventuell wird es zur Abwechslung aber mal das Resident Evil 4 Remake und ganz bestimmt auch The Day Before, das ja nun da ist. Zur Entspannung könnte dann Roots of Pacha auf dem neuen Steam Deck OLED zum Zug kommen.

Das Cozy Game steht auch bei Linda auf dem Plan, die auf der Switch zocken wird, während auf ihrem TV stilecht Kaminfeuer HD läuft. Mary schnappt sich die andere richtig gute aktuelle Farm Sim, nämlich Coral Island. Daneben steht WoW auf dem Programm. In Fortnite will sie eigentlich aus Zeitgründen lieber nicht reinschauen – ist sich aber nicht sicher, ob sie nicht doch schwach wird.

Tobi macht es sich erst mal mit Analogspielen bequem und vermutlich wird darunter mal wieder eine Partie Cacao sein. Daneben freut er sich aber auch schon richtig darauf, endlich in Ruhe Avatar: Frontiers of Pandora zocken zu können.

In unserem Test erfahrt ihr mehr über das neue "Far Cry-like":

Auch Annika verschlägt es erneut in die Open World. Da die Konsolenversion leider mit Verspätung eingetrudelt ist, steht die finale Wertung in ihrem Test nämlich noch aus. Sie will außerdem auch in The Day Before reinschauen und freut sich ganz besonders auf LEGO Fortnite. Zwar hat sie bisher erst eine Stunde in den Survival Crafting-Modus reingeschnuppert, ist aber schon völlig angefixt.

So sieht der neue Modus aus:

2:02 Lego Fortnite - Trailer zeigt den neuen Survival-Crafting-Modus im Gameplay

Basti will gleich in alle drei Fortnite Modi reinschauen, als Fan von Musikspielen (der in der Redaktion den Ruf hat, ein so gutes Rhythmusgefühl zu besitzen, dass es fast schon unheimlich ist) macht ihn natürlich vor allem Festival neugierig. Er hofft aber auch, endlich mal zum Ende von Spider-Man 2 vorzudringen.

Der Fortnite-Modus, der Hannes besonders reizt, ist dagegen wie bei Annika LEGO. Daneben wird er aber auch sein Steinzeit-Dorf in Roots of Pacha weiter aufmotzen, indem er die Entwicklung neuer Techniken vorantreibt.

Und ich (Samara) werfe einen Blick in die beiden anderen Fornite-Modi, Rocket Racing und Festival. Außerdem steht mal wieder Blooborne mit völlig übertriebener Ausstattung (Kirchenkanone und Ludwig's Holy Blade) auf dem Programm und nach all dem blutigen Treiben in Yharnam wird dann in House Flipper ordentlich geputzt und dekoriert.

Habt ein schönes Wochenende, mummelt euch warm ein, gönnt euch ein bisschen Ruhe und bleibt (oder werdet) gesund!