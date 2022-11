Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Einmal tief durchatmen, ihr Lieben, dann seid ihr - hoffentlich - auch schon gut im Wochenende angekommen. Dass es jetzt nach der Uhrzeitumstellung schon eine Stunde früher dunkel wird, ist natürlich der perfekte Anlass für lange Zock-Abende, und wir verraten euch, in welchen Spielen wir dabei versinken wollen. Wie jede Woche sind wir aber vor allem gespannt, welche Titel euch die freie Zeit versüßen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht’s heute mit Rae, die sich Modern Warfare 2 und eventuell Fortnite vornimmt. Eigentlich hätte sie gerne zusätzlich ein Spiel, das Abwechslung zum Geballer bietet, ist aber noch auf der Suche. Habt ihr vielleicht einen Tipp für sie?

Auch bei Basti steht Modern Warfare 2 auf dem Programm. Daneben wird er in Fall Guys reinschauen, um die täglichen Herausforderungen zu absolvieren. Was noch gezockt wird, entscheidet er spontan, während er in den Spielebibliotheken auf der PS5 und im Game Pass stöbert.

Tobis Programm sieht ganz ähnlich aus, nur dass er schon weiß, welches Game Pass-Spiel er sich schnappen wird; nämlich Signalis. Das „Survival-Horror meets Pixeloptik“-Konzept macht ihn – zurecht – ein bisschen an. In unserer Spielevorstellung erfahrt ihr mehr über diesen richtig guten Titel.

Aber natürlich wird Tobi auch ein bisschen den Modern Warfare 2-Multiplayer zocken, genau wie Chris, der fleißig weiterleveln möchte. Vor allem der Versus-Modus hat es ihm angetan, wie er auch im Test verrät:

3 0 Mehr zum Thema Modern Warfare 2 im Multiplayer-Test (Jetzt mit Wertung!)

Falls er nicht ganz darin versumpft, will er sich aber auf jeden Fall auch mit God of War Ragnarök beschäftigen, denn er ist nach eigenen Aussagen „hart angefixt“. Auch für Eleen geht das nordische Abenteuer weiter. Sie hat zwar 99 Prozent der Reise schon hinter sich, aber ein optionaler Boss will einfach nicht sterben. Das Problem dürfte einigen von euch vielleicht auch aus dem Vorgängerspiel bekannt vorkommen.

Wie Kratos' zweites Abenteuer im hohen Norden bei uns angekommen ist, erfahrt ihr im Test-Video - selbstverständlich spoilerfrei:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Annika braucht immer eine große Spiele-Auswahl, wie ihr in ihrer Kolumne über das schmale Angebot an PSVR 2-Titeln erfahrt. Das bestätigt sich auch noch mal dadurch, dass sie sich gerade ganze acht (!) Spiele auf einmal neu heruntergeladen hat. Ich habe sie dazu verdonnert, sich als Erstes das Yakuza-Spin Off Lost Judgment vorzunehmen.

Bei Linda geht es am Wochenende vergleichsweise relaxt zu. Sie will mal in Two Point Campus auf der Switch reinspielen, weil sie richtig Bock auf entspannte Aufbaustrategie hat.

Auch bei mir (Samara) steht mit Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ein gemütlicher Switch-Titel auf dem Programm. „Zum Ausgleich“ mache ich es mir mit Nightfall dann aber doch auch wieder etwas ungemütlich. Die aufwendige Dark Souls Remastered-Mod ist eine Fan-Fortsetzung des ersten Spiels und macht mich richtig neugierig.

Und nun: Habt ein wunderbares Wochenende, lasst euch nicht ärgern und viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl!