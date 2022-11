PSVR 2: Liefert Sony nicht mehr Spiele, bin ich raus

Spiele, Spiele und nochmals Spiele! Sie sind das Herzstück einer jeden Konsole, vor allem zum Launch neuer Hardware. Aber irgendwie scheint Sony – so wie andere Konsolenhersteller auch – das nach aktuellem Stand der Dinge nicht richtig zu berücksichtigen. Ich mache mir deshalb ein wenig Sorgen und Gedanken über den Kauf des guten Stücks, wenn ich mir so die bislang bestätigten Titel für die PlayStation VR2 anschaue.

Annika Bavendiek Annika hat sich nach langem Warten mit einer Oculus Quest 2 tiefer in die VR-Welt gestürzt und damit viel Spaß. Allerdings wünscht sie sich für ihre VR-Brille bessere Technik, am liebsten in Verbindung mit einer Konsole. Daher wartet sie sehnlichst auf die PSVR 2. Nur was bringt es ihr, wenn das Lineup zu Wünschen übrig lässt?

Wer A sagt muss auch B sagen

Ich habe den Kauf der Oculus Quest 2 (heute Meta) nie bereut, aber ich weiß jetzt schon, dass sie mit dem Release der PSVR 2 bei mir ausgedient hat und weitervererbt wird. Zumindest, wenn Sony es noch schafft, mich mit einem starken Lineup zu überzeugen. Denn so sehr ich auch die bessere Hardware herbeisehne (Kabel hin oder her), bringt sie mir nicht viel, wenn es zu wenig Spiele gibt, was auch die Chance auf gute Titel noch schmälert.

Was die PSVR 2 an Features mitbringt, seht ihr im folgenden Trailer:

1:58 PSVR 2 - Neuer Trailer stellt euch alle Features der VR-Brille genauer vor

Sony muss hier nicht nur einfach eine neue Plattform auf den Markt werfen und abwarten, was externe Studios liefern, sondern sich auch selbst verstärkt darum bemühen, dass wir die VR-Brille auch wirklich wollen. Wer mit einer Konsole oder VR-Hardware A sagt, muss mit den passenden Spielen auch B sagen. Logisch, oder? Wie wäre es beispielsweise mit einem John Wick-Spiel oder einem Spider-Man VR von Insomniac? Große Motion Sick-Gefahr, aber ich wäre selbst mit einer First-Person-Sicht sofort dabei, um diese Erfahrungen virtuell erleben zu können.

Ein Lineup, das nicht catcht

Selbstredend gibt es schon einige Spiele, die für PSVR 2 angekündigt wurden. Darunter auch der potenzielle Hit Horizon: Call of the Mountain, auf den ich mich sehr freue. Außerdem wurden mit dem Preis und dem Releastermin auch elf weitere Titel bestätigt, was uns letztendlich zum folgenden Lineup bringt:

Der Schein der Liste trügt jedoch etwas: So befinden sich unter den bestätigten Titeln viele Multiplattform-Spiele wie Runner, die ich auch auf meiner Oculus Quest 2 spielen kann, sowie einige PSVR 1-Spiele, die einfach per Update auf die PSVR 2 kommen, damit also nicht neu sind. Und von einer Abwärtskompatibilität brauchen wir gar nicht erst reden, die gibt es nämlich nicht.

Ihr seht also, auf den zweiten Blick leidet das Lineup der neuen VR-Brille an Spielearmut. Und die Titel, die erst meine Aufmerksamkeit gewonnen haben, haben sie meist schnell wieder verloren: Samurai Slaughter House finde ich vom Konzept her zum Beispiel interessant. Ich würde gerne einen Samurai aus der Ego-Sicht spielen, allerdings tue ich mich bei dem Grafikstil schon im Trailer schwer:

0:45 Samurai Slaughter House - VR-Actionspiel startet in den Early Access, kommt auch für PSVR 2

Und als heimlicher Fan der The Dark Pictures Anthology fand ich The Dark Pictures: Switchback VR spannend, bis ich erfahren habe, dass es leider nur ein Railshooter ist. Meine Hoffnung fußt daher auf das schon erwähnte Horizon, allerdings bedeutet ein großer Name nicht automatisch ein gutes Spiel. Und selbst wenn, war das dann echt alles im Release-Zeitraum? Resident Evil könnte mir theoretisch zusagen, wäre ich nicht so ein Schisser (The Dark Pictures ist mehr lustig als gruselig!).

Aus Fehlern muss man lernen

Ich bange demnach, dass die PSVR 2, ähnlich wie zum Beispiel die PS4 und Xbox One, zum Start an zu wenig lohnenswerten Spielen kranken wird. Dazu gehören kaum oder gar keine starken (exklusiven) Systemseller, die die Spieler*innen zum Kauf motivieren und langfristig halten. Das wiederum würde dazu führen, dass die Verkäufe nicht ausreichen, um Entwicklerstudios zu VR-Projekten zu animieren. Das führt letztendlich zu noch weniger VR-Spielen, unter denen sich sehr wahrscheinlich auch keine Ausnahmetitel wie ein Half Life Alyx (Valve Index) und spannende Experimente tummeln. Ein weiterer möglicher Sargnagel könnte dann der Fakt sein, dass VR nach wie vor ein Nischenprodukt ist und ohnehin weniger Spieler*innen anspricht als eine herkömmliche Heimkonsole.

Die durch Corona und Kriege zugegebenermaßen nicht einfache Zeit muss also zwangsläufig keine Abhilfe schaffen. Stattdessen befürchte ich, dass Sony hier einen beliebten Fehler wiederholt und zum Launch kaum gute Argumente in Form von (exklusiven) Spielen auf der Kante hat.

Noch ist nichts verloren

Ist die PSVR 2 also schon tot, bevor sie zur Welt kommt? Nein, soweit will ich jetzt nicht gehen. Meine Sorge bleibt zwar, aber die Hoffnung und Erfahrung stemmt sich gekonnt dagegen.

Wir dürfen nämlich nicht außer Acht lassen, dass wir bis zum Release der PSVR 2 noch mehr als drei Monate haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sony in den nächsten Wochen noch eine State of Play oder ein anderes Event abhält, bei dem viele neue VR-Titel vorgestellt werden, ist also durchaus gegeben. Hoffentlich ist dann noch eine Ankündigung dabei, die nicht nur mich direkt catcht und außer Frage stellt, ob sich das VR-Headset lohnt oder nicht – Das “Half Life Alyx der PSVR 2”, wo steckst du?