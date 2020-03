Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wieder einmal neigt sich eine turbulente Woche dem Ende zu. Die wohl wichtigste Hiobsbotschaft für die Videospielbranche war die Absage der diesjährigen E3 aufgrund des Coronavirus. Positiver hingegen sind unsere Tests zu Ori and the Will of the Wisps und Nioh 2 ausgefallen, die beide sehr hohe Wertungen bekommen haben.

Wie immer verraten wir euch hier im Artikel, was die GamePro-Redaktion in der freien Zeit spielt. Auch wollen wir natürlich von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Den Anfang diese Woche macht Rae, die weiterhin nicht genug von bedrohlichen Viren und Pandemien bekommt, weshalb sie immer noch Plague Inc. spielt. Abseits davon möchte sie aber auch in Call of Duty: Warzone reinspielen, um zu sehen, ob das neueste Battle Royale auch etwas taugt. Dennis bekommt auch nicht genug von Apokalypsen, weshalb er wieder einmal einen Versuch startet, um The Last of Us durchzuspielen.

Bei den Socials ändert sich diese Woche nicht viel. Nasti versucht weiterhin die psychologische Hölle von Hellblade: Senua's Sacrifice zu überleben, während Max sich durch Control ballert. Einzig Leroy kommt hinzu, der wieder einmal mit Halo: Combat Evolved einen seiner absoluten Lieblingsshooter durchspielt. Wenn er dann noch mehr Action haben möchte wird er auch in das wirklich empfehlenswerte Astral Chain reinschauen. Der Action-Hit kommt aus dem Hause Platinum Games und bietet anspruchsvolle Kämpfe auf der Nintendo Switch.

Die Nintendo Switch ist auch ein gutes Stichwort für Linda. Denn sie setzt sich den Minenhelm auf und rettet weiter fleißig Taschenmonster in Pokémon Mystery Dungeon. Bei Ann-Kathrin wird auch die Switch ausgepackt und ein Mordfall aufgelöst. Sie rätselt sich mit Murder by Numbers durch Nonogramm-Puzzle, besser bekannt als Picross, und erlebt dabei auch noch eine Krimi-Geschichte.

Nachdem ich (Basti) es letzte Woche erfolgreich geschafft hab, Ori and the Blind Forest durchzuspielen, steht an diesem Wochenende Ori and the Will of the Wisps auf dem Plan. Für die perfekte Abwechslung dazu, werde ich mich genauso wie Dennis durch Doom Eternal ballern und den Dämonen den Garaus machen. Wie uns der höllische Shooter gefällt, erfahrt ihr dann am kommenden Dienstag.

Jetzt seid ihr an der Reihe, was zockt ihr am Wochenende?