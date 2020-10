Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Zwei Wochen vor dem Launch der Xbox Series X/S geht es ab ins Wochenende. Wie gewohnt wollen wir euch erzählen, welche Spiele uns die freien Tage über beschäftigen bzw. mit welchen Spielen wir die aktuelle Konsolengeneration ausklingen lassen.

Wie sieht es bei euch aus, welche Games beschäftigen euch eine Woche vor Halloween oder anders gefragt, was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Starten wir heute mit Rae und Linda, die sich beide ein Spiele-Trio vorgenommen haben. Neben der allwöchentlichen Runde Warzone und Destiny 2 geht es in Hades auf der Switch in höllische Gefilde. Für Rae ist das Action-Spiel mittlerweile zum besten Spiel des Jahres gereift. Was es so besonders macht, könnt ihr übrigens jetzt im GamePro-Test nachlesen:

51 6 Mehr zum Thema Hades im Test: Ein höllisch gutes Action-Highlight

Bei Tobi stehen am Wochenende mit Gears 5 und Gears Tactics ebenfalls mehrere Spiele auf dem Plan und das hat auch seinen Grund. Nicht nur will er die Konsolen-Version des Taktik-Ablegers für euch testen, auch ist er weiterhin dabei die Xbox Series X und ihre Spiele auf Herz und Nieren zu prüfen.

Kai hat mir heute ebenfalls verraten, welches Spiel er sich vorknöpfen will. Da bereits in wenigen Tagen Cold War erscheint, will er nochmal die angefangene aber nie beendetet Kampagne von CoD: Modern Warfare durchspielen.

Bei Max geht es ebenfalls actionreich zur Sache. Vor dem Start von Beyond Light will er sich weiter in Destiny 2 eingrooven. Man darf gespannt sein, ob die große Erweiterung den Nerv der Community trifft. Basti will sich fürs Wochenende ähnlich Rae und Linda drei Spiele schnappen. Neben Ghost of Tsushima: Legends und Hades will er den Restaurant-Simulator Cook, Serve, Delicious 3 spielen.

Und ich (Dennis) bin gerade dabei das melancholische Indie-Spiel The Last Campfire auf der Switch nachzuholen. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der entspanntes Rätseln gepaart mit einer mystischen Spielwelt erleben möchte. Für mich ein kleines Atmosphäre-Highlight 2020, das man gut an tristen, verregneten Abenden spielen kann.

Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.