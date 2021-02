Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Tobi schnappt sich die freien Tage über die sehr umfangreiche Demo des Third Person-Shooters Outriders, die ihr euch seit gestern kostenlos herunterladen könnt. Für den ruhigen Ausgleich abseits der SciFi-Ballerei will er mal wieder in Stardew Valley reinschauen. Dabei hatte er schon ganz vergessen, dass die Lebenssimulation auf seiner Switch schlummert. Nach Hannes Kolumne ist er aber wieder hochmotiviert einzusteigen.

Linda will ihren vor Wochen angefangenen Spielstand in Final Fantasy 7 Remake weiterspielen. Wer weiß, vielleicht hat sie das Spiel ja bis zum Release der gestern angekündigten PS5-Version mit der Yuffie-Erweiterung durch, kann gleich mit den neuen Inhalten weitermachen. Abseits des JRPGs will sie sich in die zweite Cold War-Season stürzen.

Und wo wir schon beim Stichwort Cold War sind, kommen wir gleich zu Rae. Der Plan unserer Chefredakteurin lautet Abstand von CoD zu gewinnen, stattdessen The Long Dark weiterzuspielen und Lego zu bauen. Allerdings sagt sie selbst, dass die Realität wohl ganz anders aussehen wird: "CoD ist gestartet und ich hab ein Suchtproblem".

Wie schaut es bei unserem Social-Duo aus? Irina schnappt sich ebenfalls das Remake von Final Fantasy 7 - und zwar im Hard Mode. Hier ist sie gerade beim Killer-Haus angekommen, dem es jetzt an den Kragen geht. Max hat sich hingegen vorgenommen wie Tobi in die Demo von Outriders zu schauen. Wie Rae hat er aber nur wenig Hoffnung, dass er letzten Endes nicht doch in Cold War versumpft.

Und Annika versucht derweil Abstand von Assassin's Creed Valhalla zu gewinnen, da ihr das Spiel mittlerweile einfach zu langatmig geworden ist. Für mehr schnellen Action, Fortschritt und Motivation will sie sich angesteckt durch unsere Call of Duty-Gang Warzone und auch Apex Legends installieren.

Kommen wir abschließend zu mir (Dennis). Ich habe tatsächlich nicht nur einen Plan fürs Wochenende, sondern auch für die Woche darauf - Urlaub!!! Und ganz oben auf der Liste stehen weiterhin 13 Sentinels, das nach wie vor grandios ist, und auch Yakuza: Like a Dragon. Beides Spiele, die einiges an Zeit benötigen, die ich aber dann haben werde.

Habt ein wunderschönes Wochenende, eine wundervolle Woche, bleibt uns gesund und habt ganz viel Spaß mit den Spielen, die euch aktuell beschäftigen.