Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Rae geht am Wochenende baden - virtuell baden in der vierten Season von Sea of Thieves, die sich dem Oberthema "Unterwasser" widmet. Nebenbei steht noch ein Grind in Destiny 2 an, wo sie sich einen exotischen Bogen schnappen will.

In die Hölle Sanktuarios geht es erstmals für Annika, die mit Diablo 2: Resurrected ihr erstes Diablo überhaupt zockt. Wir sind alle sehr gespannt, ob die Faszination des Klassikers noch heute auf sie überspringt. Damit das Wochenende nicht ganz so düster ist, will sie noch Lost Judgment spielen. Wie die Fortsetzung des Yakuza Spin-offs abgeschnitten hat, könnt ihr im frischen GamePro-Test von Erik nachlesen.

Bei Max hingegen steht ein Spiel an, das bereits vor einigen Tagen erschienen ist und richtig hohe Wertungen eingeheimst hat: Deathloop, das neue Spiel der Dishonored-Macher Arkane Studios. Das zweite Spiel, das er sich die freien Tage über anschauen will ist Hot Wheels Unleashed. Der Racer erscheint kommende Woche und dann können wir euch auch verraten, was sich seit unserer Alpha-Preview alles getan hat.

Bei Linda wird es hingegen am Wochenende eine Mischung aus den Spielen von Rae und Annika. So will sie ebenfalls mal wieder Destiny 2 spielen, aber auch schauen, wie ihr Diablo 2 heutzutage noch taugt.

Definitiv taugen tut Eleen Kena: Bridge of Spirits, das sie bereits unter der Woche ausgiebig für euch getestet hat. Doch auch nach dem Abspann ist für sie noch lange nicht Schluss mit dem wunderhübschen Abenteuerspiel. So will sie nämlich auch noch den letzten Hut für die niedliche Rotts sammeln.

Und Hannes, der kann sich noch nicht so richtig entscheiden, was er am Wochenende spielen soll. Daher wird alles durcheinander gezockt. In der Auswahl sind The Great Ace Attorney Chronicles, Sable, Eastward und Tales of Arise, wo er sich noch nicht festgelegt hat, welches der allesamt tollen Spiele er voranbringen will.

Bei mir (Dennis) steht das Wochenende größtenteils im Zeichen von FIFA 22, damit ich euch am Montagabend verraten kann, was sich neben den neuen Tornetzen im Vergleich zum Vorgänger noch alles geändert hat. Doch auch Hot Wheels Unleashed will ich mir genauer anschauen und in Deathloop bin ich mittlerweile auch versunken, wenngleich noch nicht ganz davon überzeugt, ob das Konzept für mich so aufgeht, wie für viele andere.

Das war's von uns. Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß mit dem besten Hobby der Welt und bleibt uns gesund.