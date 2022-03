Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Freitag! Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele uns privat aktuell beschäftigen. Wie immer würden wir uns riesig freuen auch von euch zu erfahren, welche Spiele die freien Tage über in der Konsole rotieren. Also sagt an, was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion der GamePro

Den Start macht Tobi aka Mr."ich bin in Gran Turismo schon 400h über die Nordschleife gebrettert". Wer hier denkt, das sei ein Scherz, ich kann euch versichern der Mann kennt jede Kurve der legendären Rennstrecke aus dem FF. Am Wochenende werden in Gran Turismo 7 weiter Autos gesammelt und die ein oder andere Gold-Trophäe bei den Missionen muss auch her.

Tobis zweites Spiel ist auf der Switch Kirby und das vergessene Land, das ihr übrigens schon jetzt in einer Demo probespielen könnt. In ganzen drei Leveln will er sich davon überzeugen, was das erste richtige 3D-Kirby so auf dem Kasten hat.

Annika schnappt sich auch in dieser Woche als Souls-Neueinsteigerin Elden Ring, das sie mittlerweile fesselt. Aktuell macht sie den Süden der Karte unsicher, der sich als Ausflugsziel zu Beginn sehr gut eignet. In einem Tagebuch will sie euch übrigens bald davon erzählen, wie es ihr als Neuling im Genre ergeht. Ich kann mir vorstellen, dass sich in ihrem Artikel viele von euch wiederfinden.

Bei Rae steht erneut Halo Infinite auf dem Zockplan. Nach dem Ranked-Reset will sie wieder Platin 5 und vielleicht sogar Diamond erreichen, bis dahin wartet auf unsere Chefin allerdings noch einiges an Arbeit. Was sie übrigens vergangenes Wochenende so getrieben hat und warum KIs ihren Tod wollen, das lest ihr hier:

Pausiert die Ranked-Jagd, schnappt sie sich wie Annika Elden Ring. Mittlerweile hat sie endlich eine Waffe gefunden, "die nicht komplett nutzlos ist". An dieser Stelle sei allerdings angemerkt, dass Frau Grimm meinte, es wäre eine hervorragende Idee, mit dem Banditen samt seinem Brotmesser ... sorry ... Dolch zu starten – und das als recht unerfahrene Souls-Spielerin. Hätte sie mal den Klassen-Guide von Samara gelesen. Aber nun gut ...

Kommen wir zu Souls-Profi Max, der aktuell im siebten Himmel schwebt. Natürlich zieht auch er durch die Zwischenlande und hat gerade ein Dorf entdeckt, aus dem er gar nicht mehr weg möchte, so wohl fühlt er sich dort. Ich sage nur Töpfe, viele Töpfe!!!

Da sich der Rest der GamePro-Bande schon ins lange Wochenende (Linda) oder den Urlaub (Hannes) verkrümelt hat, kommen wir schon zu meinen Spielen. Für mich stehen jetzt ebenfalls sieben freie Tage an, in denen ich gaaaanz gemütlich Gran Turismo 7 und Elden Ring zocke. Es müssen noch ein paar Gold-Prüfungen bei der Superlizenz her und in den Zwischenlanden warten noch so viele Geheimnisse auf mich. Es wird so fantastisch!

Roguelike-Tipp: In der kommenden Woche erscheint (leider nur für PC) das Action-Roguelike Have a Nice Death. Der erste Trailer zum Spiel sieht fantastisch aus und ich kann es kaum erwarten den Sensenmann selbst zu spielen. Habt das Spiel ab 08. März als Genre-Fan unbedingt auf dem Schirm. Hier der tolle Ankündigungstrailer:

Dazwischen will ich aber auch noch ein wenig Horizon Forbidden West spielen. Ich hab zwar erst das Startgebiet gesehen, das hat mir aber ausgesprochen gut gefallen – und das, obwohl ich nicht der allergrößte Fan von Zero Dawn bin.

Ihr Lieben, bekommt am Wochenende bestmöglich den Kopf frei, habt ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Wir lesen uns!