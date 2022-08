Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ein weiteres heißes Sommerwochenende steht vor der Tür und das heißt für die GamePro-Redaktion wieder Zeit den Ventilator einzuschalten, ein kaltes Getränk zu besorgen und die Konsole anzuschmeißen. Wie immer verraten wir euch natürlich auch, was genau denn bei uns dieses Wochenende über den Bildschirm flimmert und wollen im Gegenzug von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's mit Chris, der bei seiner Spielwahl diesmal ein bisschen Hilfe von der Community möchte. Gerade testet er nämlich eine Handvoll neuer Griffe für seine Switch, von denen er euch demnächst berichtet, dafür braucht er aber ein paar Ideen, was er eigentlich spielen soll. Besonders von Retro-Titeln ist er angetan, hat auch seit einigen Monaten den Erweiterungspass für Switch Online, weiß aber nicht so recht, wo er anfangen soll. Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge?

Basti dagegen weiß genau, welches Switch-Spiel er in die Hand nimmt. Passend zum Release der zweiten DLC-Welle will er sich jetzt mal ordentlich in Mario Kart 8 Deluxe stürzen und endlich auch alle Cups spielen.

Hier gibt's die neuen Strecken noch einmal zu sehen:

Mit den Switch-Spielen geht es auch bei Linda und Rae weiter. Die wollen beide ein wenig am Wochenende entspannen und werfen daher einen Blick auf den entschleunigten Aufbau-Sim Bear and Breakfast. Damit es nicht zu entspannend wird, kann Rae aber auch die Finger wieder nicht von Sea of Thieves lassen und will außerdem nach ihren eigenen Worten wieder "irgendetwas spielen, wo man auf andere schießt." Klingt ganz nach einer klassischen Runde CoD oder Halo.

Und für mich (Eleen) geht es über die freien Tage ebenfalls klassisch zu. Auf Empfehlung von Linda habe ich den PS2-Titel Rogue Galaxy via PS Plus Premium gestartet und bin schon jetzt komplett gehookt. Es geht doch einfach nichts über die klassischen JRPG-Titel.

Jetzt ist natürlich wieder die Community gefragt: Was flimmert bei euch an diesem Wochenende über die Bildschirme?