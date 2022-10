Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die sich in den vergangenen Tagen durch Wellen von Ratten für den A Plague Tale: Requiem-Test gekämpft hat. Wie es ihr gefallen hat, erfahrt ihr dann kommende Woche. An diesem Wochenende will sie mit FIFA 23 und dem AFC Richmond durchstarten und nebenbei noch ein wenig mit ihrem Assassin's Creed-Marathon und Teil 3 weitermachen.

Chris ist hingegen noch arbeitstechnisch mit A Plague Tale beschäftigt, hofft aber, dass er die freien Tage über wie Testerin Eleen ganz viel Zeit für Bayonetta 3 findet. Die Actionreihe ist eine seiner liebsten und Chris ist schon unglaublich gespannt, welche WTF-Momente sich Platinum diesmal ausgedacht hat.

Samara hat die vergangenen Tage ebenfalls schon viel Mittelalter-Stimmung aus Requiem aufgesaugt und will die Reise von Amicia und Hugo jetzt beenden. Da der Herbst angebrochen ist, steht aber auch Bloodborne auf ihrer Liste, das sich einfach perfekt für die regnerische Jahreszeit eignet.

Ebenfalls reichlich grotesk und bizarr geht es bei Tobi zur Sache, der sich nach den "absolut einheitlichen Meinungen" im GamePro-Test von Samara, Stephan und mir Scorn schnappen will. Falls ihr den Kern dieser ironisch gemeinten Formulierung erfahren wollt, hier entlang:

Bei Linda bricht hingegen so langsam aber sicher das Pokémon-Fieber vor dem Release von Karmesin & Purpur aus. Daher schnappt sie sich jetzt nochmal Legenden Arceus und wärmt ihre Taschenmonster auf.

Für Comic- und speziell DC-Fan Rae, geht es bereits am Wochenende in Gotham Knights zurück in Batmans Heimat, damit sie zusammen mit mir den Koop testen kann. Bleibt dann noch ein wenig Zeit, werden die Lebenssimulation Coral Island und Grounded gezockt. Letzteres, damit sie ihr Bienentrauma überwinden kann:

Und zu guter Letzt kommen wir noch zu mir (Dennis), dessen Wochenendplanung ihr bereits herauslesen konntet. Für den Test werde ich viele Stunden lang in die Rollen von Batgirl, Red Hood, Robin und Nightwing schlüpfen. Drückt mir also die Daumen, dass sich mein positiver Eindruck aus der Preview im finalen Spiel bestätigt.

Das war es in dieser Woche von uns. Habt viel Spaß beim zocken, genießt die freien Tage und bleibt uns gesund.