Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Samara, die sich das neue Doraemon: Story of Seasons-Abenteuer schnappt, um euch kommende Woche von der Farming-Sim zu berichten. Nach großer Empfehlung von Ann-Kathrin hat sie sich aber auch die Demo von Dredge auf Steam heruntergeladen. Im scheinbar idyllischen Adventure schippern wir mit einem Fischkutter raus aufs Meer, in dem unter den Wellen verborgen das Böse lauert. Wollt ihr mehr erfahren, schaut gerne in die Spielvorstellung von Tobi:

Basti und Chris schnappen sich am Wochenende ihre Switch und zocken Bayonetta 3. Nachdem Eleen bereits vom dritten Abenteuer unserer liebsten Hexe geschwärmt hat, sind die beiden schon sehr gespannt, welch Actionkost PlatinumGames diesmal auffährt.

Bei Annika wird die freien Tage über ebenfalls auf der Switch gezockt. Das Puzzelspiel A Little to the Left soll es sein, dass im Anschluss an die Indie World neben Rogue Legacy 2 und Once Upon A Jester direkt im eShop gelandet ist. Wie die Knobelei funktioniert, seht ihr hier:

Während Linda, wie sicher viele von euch, am Wochenende ganz frisch in God of War Ragnarök einsteigt, hat sich Eleen bereits mit Kratos und Atreus die Platin-Trophäe geschnappt und startet jetzt einen neuen Versuch in Dragon Age Inquisition. Bei ihrem ersten Anlauf hat sie das Kampfsystem nicht wirklich begeistert. Da sie aber mega gespannt auf die Charaktere und Story des Action-RPGs ist, gibt es jetzt die zweite Chance.

Was Rae aktuell spielt, ist nur unschwer zu erraten. Natürlich wird so kurz nach Release noch Modern Warfare 2 gezockt – und zwar trotz all der Probleme, die sie zum Launch mit dem Shooter hatte:

Ich (Dennis) brauche aktuell nach Gotham Knights und God of War erst einmal eine Pause von all der Action. Nachdem ich am vergangenen Wochenende bereits das tolle Rätselspiel The Entropy Centre durchgespielt habe, wird es jetzt endlich Zeit für Mario+Rabbids: Sparks of Hope. Das Spiel stand auf meiner Most Wanted-Liste weit oben, jedoch wollte ich nach Berichten über technische Problemchen noch eine Weile warten. Mal schauen, ob die mittlerweile behoben sind.

Das war es von uns! Habt ein entspanntes Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken.