Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende ihr Lieben! Ihr wisst, was das heißt: Wie immer plaudert die GamePro-Redaktion aus dem Nähkästchen und erzählt euch, was die freien Tage über bei uns so in die Konsolen wandert. Und wie immer geht auch an euch die Frage zurück: Was zockt ihr eigentlich am Wochenende?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht dieses Mal Dennis. Er kann es kaum noch erwarten, bis Hogwarts Legacy erscheint und zockt deshalb nochmal einen echten Klassiker: Harry Potter und der Stein der Weisen. Das 2001 erschienene Spiel kann vielleicht nicht ganz mit der modernen Grafik eines Hogwarts Legacy mithalten, aber für Dennis muss ja ohnehin nur eine Sache so richtig stimmen, damit er einen Trip durch Hogwarts genießen kann:

Samara hat mal wieder viel weniger Zeit zum Zocken, als ihr lieb wäre, will aber trotzdem noch ein paar Spiele unterbringen. Konkret sollen es wie schon letzte Woche auch diesmal der Game Pass-Titel Hi-Fi Rush und das Remake zum Horrorspiel Dead Space werden.

Auch Chris schnetzelt sich weiter fleißig durch das neue Dead Space und versucht außerdem mal wieder etwas Zeit für God of War Ragnarök zu finden. Hier will er eigentlich Nebenaufgaben erledigen, wenn er nicht jedes Mal von anderen Spielen abgelenkt werden würde.

Bei Tobi sieht der Plan ähnlich aus, auch hier soll es neben Hi-Fi Rush das Dead Space Remake werden. Letzteres hat er für den Test bereits durchgespielt und startet etwas verspätet in einen New Game Plus-Run. Damit er die freie Zeit nicht nur vorm Fernseher verbringt, steht auch wieder ein neues Brettspiel an. Mit seiner Tochter zusammen wird Chroniken von Avel gezockt, von dessen toller Optik er schon jetzt begeistert ist.

Damit sind wir mit den Musikspielen in der Redaktion aber noch längst nicht durch. Basti will ihnen sogar das gesamte Wochenende widmen und neben Hi-Fi Rush auch Rhytm Sprout, Kingdom Hearts: Melody of Memory und die Demos zu Theatrhythm Final Bar Line und Gun Jam spielen. Für etwas musikalische Abwechslung zwischendurch sorgt noch Donkey Kong auf dem Game Boy.

Wenn ihr keine Ahnung habt, was der Überraschungs-Hit Hi-Fi Rush eigentlich ist, gibt's hier den Trailer:

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Linda und Hannes wagen sich derweil in japanische Gefilde vor. Linda will sich als Fan von Spielen mit rundenbasierter Taktik Fire Emblem: Engage einmal anschauen, während Hannes weiterhin fleißig Stunden in Dragon Quest 11 buttert und dabei gut voran kommt.

Und auch auf Annika und Rae wartet Altbekanntes. Annika schmeißt passend zum kommenden Erweiterungspaket Die Sims 4 mal wieder an. Zwar hat sie noch ein wenig Zeit, bis die "Zusammen wachsen"-Erweiterung erscheint, aber trotzdem will ihre Langzeitfamilie im Spiel schon mal darauf vorbereitet werden. Für Rae geht es weniger harmonisch zu, denn sie ballert sich durch Warzone 2. Für etwas Abwechslung soll dann noch Fallout 76 sorgen, wo sie einfach nur im Wasteland etwas abhängen will.

Und für mich (Eleen) stehen die nächsten zwei Tage gar keine Videospiele an. Das heißt natürlich nicht, dass nicht gezockt wird, ich lege nämlich wieder ein TTRPG-Wochenende ein. Diesmal stürze ich mich in eine neue Pen&Paper-Kampagne in der dystopischen Welt von Warhammer 40K mit dem unheilvollen Namen Wrath&Glory. Wünscht mir Glück.

Wie immer, bleibt gesund und genießt die freien Tage!