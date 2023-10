Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Tobi, auf den ich die Woche über schon sehr neidisch war. Der Gute durfte nämlich für den GamePro-Test das fantastische Super Mario Bros. Wonder bereits durchzocken und will sich auch am Wochenende durch die kunterbunten Level hüpfen, um möglichst viele "perfekt" abzuschließen.

Daher werden Wundersamen und 10er-Münzen gesammelt, an den Fahnen wird ganz nach oben gesprungen und geheime Ausgänge gesucht.

Sein tolles Test-Video könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Samaras Spiel für die freien Tage ist alles, nur nicht kunterbunt. Die blutige und überaus düstere zweite Season von Diablo 4 wird im Koop gezockt. In Baldur's Gate 3 geht's für sie ebenfalls weiter und zwar in einer späten Hauptstory-Mission, vor der sie sich schon seit Tagen drückt.

Eines der langlebigsten Videospiele aller Zeiten schnappt sich hingegen Mary, die nach Patch 10.1 wieder mit World of Warcraft durchstarten will – und es nach eigener Aussage dann sicher bereut, so lange nicht mehr WoW gezockt zu haben.

Bei Eleen geht's auch im dritten Monat in Folge mit Baldur's Gate 3 und ihrem frischen Dark Urge-Durchgang weiter, in dem sie sich noch immer davor drückt, eine richtig fiese Entscheidung zu treffen. Ansonsten steht der Seperate Ways-DLC von Resident Evil 4 Remake an, den sie sich schon länger vorgenommen aber bislang nicht gezockt hat.

Wollt ihr übrigens mehr über den Seperate Ways-DLC wissen:

2:03 Resident Evil 4 Seperate Ways - Die Gameplay-Neuerungen des DLCs im Überblick

Bei Chris wird zwar mit Spider-Man 2, das ihm als Open World-Muffel erstaunlich gut gefällt, auch gezockt, vielmehr will unsere Bastler und Tech-Profi aber an seiner Xbox 360 rumschrauben. Das Laufwerk macht große Probleme und so hat er jetzt nicht nur einen neuen Motor eingebaut, sondern will am Wochenende auch den Laser austauschen.

Und dann kommen wir zur mir (Dennis). Ich werde weiter Dave the Diver auf der Switch zocken, um euch dann kommende Woche berichten zu können, ob der so hoch gelobte Überraschungshit auch hier eine sehr gute Figur macht. Eigentlich stand Alan Wake 2 auf meinem Plan, doch das lässt weiter auf sich warten.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken.