Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht Samara, die nachdem sie Alan Wake 2 beendet hat noch immer eine große Leere verspürt – im positiven Sinne, versteht sich! Um sich ein wenig abzulenken, wird der Koop von Vampire Survivors gezockt und in das quatschige Headbangers geschaut. Das Spiel mit den ulkigen Tauben ist zum Release übrigens direkt im Game Pass gelandet.

Hannes schnappt sich mit Star Ocean: The Second Story R ein Spiel, bei dem er schon vor Release meinte "das könnte mein persönliches GOTY werden". Bislang gefällt ihm das Remake samt der schicken Präsentation und dem PS1-Charme übrigens richtig gut.

Als Fans von Rhytmusspielen (und Tauben), kommt ihr an Headbangers übrigens nicht vorbei.

Bei unserer frischen Anime- und Manga-Expertin Myki – auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen im Team – wird in My Time at Sandrock gefarmt und weiter Like a Dragon: Ishin gezockt.

Bei Annika ist die Tage über die Meta Quest 3 eingetrudelt und als eins der ersten VR-Spiele wird Vampire: The Masquerade - Justice gespielt. Und dann steht bei ihr ein ganz besonderes Experiment an. Mit dem OWO-Anzug wird sich in Assassin's Creed Mirage gestürzt.

Falls euch das Shirt übrigens nichts sagt, schaut mal hier:

Während Linda als großer Fan von Rundenstrategie Fire Emblem Engage zockt, gruselt sich Tobi trotz weiterhin bestehender Probleme mit der Alan Wake 2-Synchro durch Bright Falls. Im Normalfall würde er die Kampagne von Modern Warfare 3 nochmal auf "Veteran" spielen, allerdings ist die auch nach Meinung unseres CoD-Experten schlicht zu egal. Seinen Test findet ihr übrigens in Kürze auf der Seite.

Bei Basti geht's nach seinem Abstecher nach Bright Falls in New York weiter. Spider-Man 2 gefällt ihm bislang nämlich richtig gut und für unseren Trophäenjäger ist die Platin nur noch eine Frage der Zeit. Und klar, bei unserem größten Fan von Rhytmusspielen landet natürlich Headbangers auf der Platte.

Hier übrigens der Trailer zu Star Ocean, falls ihr das Remake noch nicht auf dem Schirm hattet:

1:34 Star Ocean The second Story - Der PS1-Klassiker bekommt ein richtig schickes Remake

Kommen wir abschließend zu mir (Dennis). Bei mir steht gleich doppelte Mario-Power an. Für den GamePro-Test wird Super Mario RPG gezockt, das sich in den ersten Stunden als tolle moderne Umsetzung entpuppt hat. Worauf ich mich aber auch freue: Super Mario Bros. Wonder im Koop. Nach den Lobeshymnen von Tobi und Hannes wird das sicher eine fantastische Zeit.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen!