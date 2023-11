Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Samara, die sich eine Auszeit vom gemütlichen Farmleben in Coral Island gönnt und einen Teil ihrer Freizeit in den von Mondlicht durchfluteten Gassen von Yharnam aus Bloodborne verbringt. Da die Erweiterung von Elden Ring – von der hören wir hoffentlich auf den Game Awards am 08. Dezember mehr – weiter auf sich warten lässt, ist das PS4-Meisterwerk wieder an der Reihe.

Bei Basti wird ebenfalls auf der Playsi gezockt und zwar weiter Spider-Man 2, das er jetzt endlich mal durchziehen will. Nebenbei will er auch noch ein paar Ründchen in LEGO 2K Drive drehen, das ihm als wenig forderndes "Open World"-Rennspiel bestens für zwischendurch taugt.

LEGO 2K Drive ist für mich der spaßigste Fun-Racer 2023, der auch im Splitscreen-Koop Laune macht.

Annika will sich bei dem Schietwetter unter die Bettdecke verkriechen und auf ihrem Steam Deck entspannt Coral Island und Baphomets Fluch 2 zocken. Im Gegensatz zur aktuell stark verbuggten Konsolenversion der Farm-Sim lässt sich das Spiel auf Valves hervorragendem Handheld-PC richtig gut spielen.

Ein wenig Coral Island wird auch bei Hannes gezockt, der aber vor allem auf Schatzjagd geht, um seinen Pikmin 4-Spielstand auf 100% zu bringen.

Linda kämpft sich hingegen als Fan feinster Rundenstrategie weiter auf ihrer Switch durch Fire Emblem Engage, während Myki Like a Dragon Gaiden zockt und sich zusammen mit Freunden den jüngsten Survival-Horror-Hit Lethal Company vorknöpfen will. Falls ihr von dem noch nie was gehört hab, gibt's hier den Trailer:

0:52 Lethal Company - Das neue Koop-Horrorspiel mit Sci-Fi-Setting im Trailer

Bei Rae steht wie bei vielen von uns weiter Coral Island auf dem Plan. Im frisch gestarteten Steam-Sale (ein paar Empfehlungen sind verlinkt) hat sie sich auch ein paar kleinere Spiele gekauft und fürs analoge Zocken wird Micro Macro Crime City gespielt, das es die Tage über zum Geburtstag gab.

In Alan Wake 2 geht's am Wochenende für Eleen weiter, nachdem wir ihr täglich sagen, dass sie eine gewisse Stelle im Spiel unbedingt erreichen muss – welche, verrät euch übrigens Samara in ihrer Kolumne zum Horrorspiel:

Und ich (Dennis), ich hab Mittwoch frisch mit Zelda: Tears of the Kingdom angefangen und kann mich nicht daran erinnern, wann ich abseits einer Testphase zuletzt so lange am Stück in einem Spiel versunken bin. Diese motivierende Sogwirkung aus kleinen Rätseln und Geheimnissen ist wirklich ganz großes Kino, obwohl ich bei der Fülle an Inhalten meine starken Zweifel habe, dass ich wie bereits bei BotW je das Ende sehen werde.

Damit ich aber nicht ganz in Hyrule versumpfe, wird noch ein wenig Super Mario Bros. Wonder im Koop gezockt, auch wenn der Mehrspieler für meinen Geschmack nicht optimal umgesetzt wurde. Laune macht er natürlich dennoch.

Das wars von uns. Habt wie immer eine fantastische Zeit, ganz viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!