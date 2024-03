Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Freitags verraten wir euch nicht nur, was wir zocken, sondern wollen auch von euren Spielen hören.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt berichten wir euch wieder darüber, was die GamePro-Redaktion die freien Tage über so zockt. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute außerdem Rae, was bei ihr sonst noch so auf dem Plan steht.

Und natürlich geht wie immer auch die Frage an euch: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Wenig überraschend steht bei den meisten von uns frisch zum Release Dragon's Dogma 2 an: Linda, Samara, Tobi, Myki und Hannes wollen sich allesamt in das riesige Open-World-RPG stürzen. Weil sie fälschlicherweise glauben, dass daneben noch Zeit übrig bleibt, haben sich die meisten von ihnen aber auch noch andere Spiele vorgenommen.

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Samara stürzt sich etwa nebenher noch in Snufkin - Melody of Moominvalley auf dem Steam Deck. Als großer Moomin-Fan muss das für sie natürlich sein, auch wenn sie mit Snufkins deutschem Namen Schnupferich nicht ganz warm wird.

Hannes will derweil auch noch ein wenig Final Fantasy 7: Rebirth unterkriegen, das er nicht geschafft hat vor dem Release von Dragon's Dogma 2 zu beenden. Heute Abend soll's dann auf sein Date mit Barret gehen.

Auch Myki spielt einen Titel weiter, in den sie schon einige Stunden versenkt hat: nämlich Like a Dragon: Infinite Wealth. Hier wird die Story weiter gezockt, bis sie Dondoko-Island freischaltet, um damit ihr Animal Crossing-Bedürfnis zu befriedigen. Daneben will sie ihrem Langusten-Haustier beim Liebesleben helfen und die Top 4 der Sujimon-Liga besiegen.

Tobi will sich zwar als großer Fan vom ersten Dragon's Dogma auch unbedingt in den zweiten Teil stürzen, kann aber noch nicht ganz von Princess Peach: Showtime ablassen. Also hüpft er noch in ein paar Levels und sammelt Funkelsterne, die ihm während seines Tests entgangen sind. Im anschließenden Urlaub soll die Konsole dagegen ausgeschaltet bleiben. Für den Heimatbesuch packt er sich stattdessen einen Brettspielrucksack mit Planet Unknown, MLEM, Hit und It's a Balloon.

Dennis hat derweil fürs erste genug Stunden in Dragon's Dogma 2 versenkt. Zur Abwechslung schnappt er sich Alone in the Dark, um sein Bedürfnis nach Horror-Kost zu befriedigen. Das erste Kapitel hat ihm ziemlich gut gefallen und deshalb verdient das Spiel in seinen Augen zumindest bislang mehr als eine 60er-Wertung.

Basti schnappt sich ebenfalls einen großen neuen Release. Für ihn geht es aber nicht ins Fantasy-Mittelalter, sondern mit Rise of the Ronin ins Japan der Edo-Zeit. Daneben will er sich auch mal das Roulette-Roguelike Bingle Bingle anschauen, nachdem Balatro im Lust auf Casino-Roguelikes gemacht hat.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Rae, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Momentan hab ich wieder extrem viel Lust auf All Things Kaijus, das heißt, dass am Wochenende mal wieder Pacific Rim geguckt wird und vielleicht der ein oder andere Godzilla-Film, den ich in den letzten Jahren verpasst habe. Lange nicht so viel gelacht wie bei Godzilla von 2014! Hört: Momentan sehr, sehr viele Hörbücher dank der Libby-App aka dem digitalen Angebot der öffentlichen Bibliotheken. Ich liebe es! Liest: Ich habe vor ein paar Tagen das düstere Fantasy-Buch "Ninth House" von Leigh Bardago beendet und widme mich am Wochenende dem Nachfolger "Hell Bent". Vorher beende ich heute noch "Siren Queen" von Nghi Vo. Ich habe gerade viel lust auf Dark/Urban Fantasy und Dark Academia. Wenn ihr Empfehlungen habt: Immer her! Spielt: Mir wurde von Kollege Basti Balatro empfohlen, also werde ich da mal reingucken. Außerdem widme ich mich weiter meinem Ziel, alle Achievements bei Hades freizuschalten, bevor Teil 2 (hoffentlich dieses Jahr) erscheint.

Chris zockt derweil ganz gemütlich Tunic weiter. Das Spiel hat ihn nicht nur mit dem knuffigen Look, sondern auch dem Zelda-artigen Gameplay bei Rätseln und Kämpfen sofort angesprochen.

Und zuletzt will auch ich (Eleen) mich weiter durch die Welt von Dragon's Dogma 2 schnetzeln. Meine wichtigste Quest ist aktuell die Suche nach einer schicken Hose – auch wenn meine aktuellen Kniestrümpfe durchaus sexy sind, hab ich doch so langsam genug davon, auf den blanken Hintern meines Erwachten zu schielen.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!