Unsere Spiele-Empfehlungen fürs lange Wochenende - und was zockt ihr so?

Wir verraten euch, welche Spiele die GamePro-Redaktion aktuell zockt.

Jeden Freitag um 18 Uhr geht's auf GamePro um unsere und vor allem eure aktuellen Lieblingsspiele. Welche Neuerscheinungen packen gerade und welche Titel haben wir endlich von unserem Pile of Shame gepflückt? Hier im Artikel und im Kommentarbereich erfahrt ihr's!

Neue Spiele, die uns gerade begeistern

Los geht's mit Basti, der nach wie vor sehr von Stellar Blade angetan ist. Beim Actionspiel für PS5 und PC packt ihn nicht nur das wuchtige Kampfsystem, sondern auch die tolle Endzeit-Atmo, die nicht zuletzt durch den Soundtrack stark an Nier erinnert.

Rae und Mary sind weiterhin voll und ganz in den Early Access von Hades 2 versunken, in dem sich die beiden mit Melinoe eine Nacht nach der anderen um die Ohren hauen. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass gestern der erste große Patch mit einigen coole Anpassungen erschienen ist? Falls nein, hier gibt's die Infos für euch:

Tobi und Chris sind im Hellblade 2-Test versunken

Da gestern Nachmittag der Key von Hellblade 2 bei Tobi als Tester eingetrudelt ist, steht sein Wochenende natürlich ganz im Zeichen von Senuas zweitem Abenteuer. Chris darf das düstere Action-Adventure ebenfalls schon zocken und schaut sich ganz genau an, ob die finale Version die hohen Grafik-Versprechen der Trailer einhalten kann.

Tobis Test könnt ihr dann am Dienstag um 9:00 Uhr auf GamePro lesen, Chris Einschätzung im Verlauf der kommenden Woche.

8:19 Hellblade 2 übertrifft schon beim Anspielen seinen Vorgänger

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Samara, was sie abseits von Videospielen noch so alles unterhält. Sieht: jeden Mittwoch die neue Rookie-Folge (wenn nicht gerade eine nervige, unerwartete Pause ansteht) Hört: Musik-technisch Atmo-Mucke von Zoe Keating, Takenobu und Soley. Daneben den Kaffee, Kekse und Midnight Movies-Podcast, der aktuell regelmäßig Episoden zu Akte X rausbringt. Liest: The Masked Empire, weil ich wissen wollte, wie Patrick Weekes (BioWare) in einem anderen Medium schreibt. Spielt: weiter Dragon Age: Origins auf dem Steam Deck, weil ich einfach völlig in dem Universum gefangen bin. Mein aktueller Playthrough ist allerdings wieder mal richtig chaotisch. Mit manchen Companions habe ich es direkt ordentlich verbockt. Andere haben schon super früh im Spiel angefangen, um meinen Charakter zu werben und forderten eine Entscheidung, obwohl ich sie noch gar nicht kannte.

Ältere Spiele, die uns einfach nicht loslassen

Linda hat einmal mehr Elden Ring angeschmissen. Zum einen, um der Spielwelt auch nach dutzenden Stunden noch weitere Geheimnisse zu entlocken. Zum anderen aber auch, um sich so langsam aber sicher auf den 21. Juni vorzubereiten. In exakt fünf Wochen erscheint Shadow of the Erdtree!

Hannes wollte zudem schon lange in Sea of Thieves reinschauen und nutzt jetzt die frische PS5-Version, um zusammen mit Freunden die Meere unsicher zu machen.

Ich (Dennis) werde das lange Wochenende zudem nutzen, um nach Monaten mal wieder in Diablo 4 reinzuschnuppern, das in Season 4 laut vieler Fans und Kollege Stephan so einiges richtig machen soll.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, einen tollen Feiertag und ganz viel Spaß beim Zocken.