Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Woche #2 im Home Office liegt hinter uns und der Wunsch wieder gemeinsam im Büro zu arbeiten wird allmählich stärker. Ich hoffe, ihr habt diese besonderen Tage gut überstanden und seid alle wohlauf. Wie ihr es gewohnt seid, will ich euch heute wieder verraten, was die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt.

Das zockt die Redaktion

Fangen wir mit Basti an, der am Wochenende weiter das neue Microsoft-Exclusive Bleeding Edge unter die Lupe nimmt. Kommende Woche verrät er euch dann im Test, ob sich der Multiplayer-Ausflug von Ninja Theory lohnt. Für ein wenig mehr Ruhe wird zudem Animal Crossing gespielt.

Auch Linda will weiter ihre mittlerweile nicht mehr ganz so einsame Insel in New Horizons ausbauen. Ihre Action-Abwechslung lautet Call of Duty: Warzone, das sie zusammen mit Rae zockt, die ebenfalls im AC-Fieber ist.

Max lässt das erfolgreiche Nintendo-Exclusive hingegen kalt. Bei ihm stehen die freien Tage über mit Predator: Hunting Grounds und Resident Evil: Resistance - die ihr übrigens jetzt testen könnt - zwei asymmetrische Multiplayer-Spiele an. Social Media-Kollegin Nasti setzt hingegen auf Looten und Leveln in Borderlands 3 und wie so oft auf Isaac: Afterbirth.

Nach der unerwarteten Nintendo Direct gestern weiß auch Ann-Kathrin, was sie am Wochenende spielt. Sie schnappt sich nämlich die Demo von Bravely Default 2.

Bei Hannes steht weiterhin Final Fantasy 14 an, das er jetzt schon über Wochen spielt und sich lediglich für eine Runde Warzone vom MMORPG lösen kann.

Und ich (Dennis) werde mich Max anschließen und ebenfalls einen weiteren Blick in RE: Resistance werfen. Meine Eindrücke vom Spiel gibt es dann in der kommenden Woche in einem ausführlichen Artikel. Abseits davon werde ich natürlich (!) mein Animal Crossing-Inselparadies weiter verschönern. Dass mich diese Reihe nochmal so packt, unfassbar. Das Spiel passt einfach perfekt in diese Zeit.

Wie sieht es bei euch aus, was zockt ihr am Wochenende?