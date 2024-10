Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was Harding wohl am Wochenende spielt?!

Hipp, hipp, hurra – das Wochenende ist wieder da! Endlich ist es wieder soweit und die freien Tage der Woche stehen an und dank der Zeitumstellung haben wir sogar eine Stunde mehr Zeit, um die tollsten Spiele zu zocken, Filme und Serien zu schauen und das hoffentlich sonnige Herbst-Wetter zu genießen.

Wir verraten euch, welche Spiele uns an den kommenden Tagen beschäftigen und natürlich wollen wir auch von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Dennis stürzt sich am Wochenende in die letzten Kapitel von Life is Strange: Double Exposure, um euch am Montag ein finales Test-Update zu präsentieren. Nebenher spielt er aber auch fleißig weiter Balatro, dass er zwar nicht für perfekt, aber trotzdem überaus spaßig findet.

Seine bisherigen Eindrücke zum neuen Abenteuer von Max Caulfield könnt ihr hier nachlesen:

Basti verbringt seine freien Tage in Gotham, wo er auf seiner neuen Quest 3 das frisch erschienene Batman: Arkham Shadows zockt. Die erste Stunde hat ihm schon richtig gut gefallen und erinnert enorm an die gefeierten Rocksteady-Games.

Max spielt auf Empfehlung eines Freundes No One Lives Unter the Lighthouse, ein kleines Indie-Horrorspiel mit stimmiger Retro-Grafik. Linda versucht sich hingegen an einem ganz besonderen 'Spiel' und will ihren alten Game Boy Advance reparieren, indem sie den Akku austauscht. Wünscht ihr Glück!

Myki geht in Monster Hunter World auf die Jagd nach großen Viechern, um bis zum Release von Monster Hunter Wilds nicht einzurosten. Mit zwei Freund*innen ballert sie sich aber auch durch Borderlands: The Pre-Sequel.

Tobi, Rae und Chris werden sich auch am Wochenende begegnen, wenn sie gemeinsam das neue Call of Duty: Black Ops 6 zocken. Insbesondere Tobi hat schon einige Stunden im neuen Shooter verbracht und wir haben euch schon einige Infos für den Start zusammengetragen:

Den Rest der Redaktion verschlägt es nach Theadas

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Der Rest – also Eleen, Samara, Mary und ich (Kevin) – spielt fleißig Dragon Age: The Veilguard, um euch in der kommenden Woche nicht nur mit dem Test, sondern auch Guides, Kolumnen und mehr zu versorgen.

Wann ihr mit dem Test und allen dazugehörigen Informationen rechnen könnt, erfahrt ihr hier:

Und damit wären wir auch schon durch für diese Woche – zumindest was die Redaktion angeht. Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welche Spiele, Serien, Filme und Aktivitäten euch am Wochenende beschäftigen.

Wir freuen uns, von euch zu lesen und wünschen euch in jedem Fall ganz viel Spaß! Habt ne geile Zeit und bleibt gesund und spätestens nächste Woche lesen wir uns an dieser Stelle wieder.