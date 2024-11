Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Endlich wieder Wochenende! Was zockt ihr an den freien Tagen?

Die nächste Kalenderwoche ist geschafft und mit dem kommenden Wochenende beginnt auch schon der Dezember und damit der Endspurt für 2024. Wie schnell doch die Zeit vergeht ...

Wir erzählen euch auch diese Woche, was wir an den freien Tagen zocken und wollen im Gegenzug auch von euch wissen, welche Spiele, Serien oder Filme euch an die heimische Mattscheibe fesseln. Außerdem wollen wir zum Monatsende wissen, welches Spiel euch im November am meisten begeistert hat.

Das zockt die Redaktion am Wochenende

Hannes hat zuletzt Dragon Age: The Veilguard abgeschlossen und möchte sich als nächstes in die Zone von Stalker 2: Heart of Chornobyl stürzen. Dabei hofft er natürlich darauf, dass der für diese Woche angekündigte Patch noch kommt und weitere Fehler und Bugs im Spiel behebt.

Wollt ihr es Hannes gleichtun, haben wir hier schon ein paar Tipps für euch:

Annika wird sich die erste DLC-Erweiterung für Star Wars Outlaws schnappen und sich erneut mit Kay durch die Galaxie ballern. Zudem wird sie sich aber auch noch das Fortnite Live-Konzert am Samstag anschauen.

Das macht auch Basti, der es kaum erwarten kann, den neuen Battle-Pass zu füllen. Allerdings freut er sich auch auf ein großes nostalgisches Comeback. Als Fan des alten Browsergames schnappt er sich nämlich Mission in Snowdriftland.

Die heute erschienene Switch-Version des verschneiten Plattformers schnappt sich auch Tobi, für den der Titel das perfekte Handheld-Spiel ist. Spannend ist übrigens: Mission in Snowdriftland wurde von zwei deutschen Devs entwickelt, die sich auch in der GamePro- und Gamestar-Community herumtreiben.

1:20 In diesem Gaming-Adventskalender gibt's hinter jeder Tür ein spaßiges Level zum selber zocken

Autoplay

Mary hat Stalker 2 erstmal zur Seite gelegt und spielt Everholm. Parallel möchte sie aber auch endlich Final Fantasy 7: Rebirth weiterspielen. 50 Stunden hat sie immerhin schon im Spiel versenkt und dieses Wochenende soll es weitergehen. Diesmal wirklich! Ehrlich!

Sportlich wird es bei Linda, denn die spielt ein paar Partien in EA Sports FC 24, duelliert sich aber auch in Pokémon TCG Pocket, um die neuen Promo-Karten zu ergattern:

Wie jede Woche verschlägt es Myki auf Monsterjagd. Immerhin möchte sie zum Start von Monster Hunter: Wilds ja auch im Training sein. Für etwas Abwechslung sorgt noch Core Keeper, das sie mit Freund*innen spielt.

Chris bespielt derweil seine PS5 Pro mit dem Remaster von Horizon Zero Dawn. Das sieht dank überarbeiteter Grafik und neuem TV laut seinen Aussagen einfach bombastisch gut aus. Zudem hat er sich in die Spielwelt verliebt, obwohl er sonst eigentlich ein Open-World-Muffel ist.

Dennis spielt weiter Balatro. Dass das Kartenspiel nicht nur ihn begeistert, hat zuletzt die Game of the Year-Nominierung bei den Game Awards gezeigt. Nach etlichen Stunden im Spiel würde Dennis dem Indie-Titel den Sieg auf jeden Fall gönnen.

Zudem schaut sich Dennis, genau wie Samara und ich (Kevin) auch Path of Exile 2 ganz genau an. Wir dürfen nämlich bereits spielen und erzählen euch nächste Woche, wie der große Diablo-Konkurrent im Early Access abschneidet.

Wollt ihr euch schon auf den Release vorbereiten, haben wir hier ein paar Artikel für euch:

Welches Spiel hat euch im November am meisten begeistert?

Der November neigt sich dem Ende und so wollen wir von euch natürlich wieder wissen, welches neue Spiel euch in diesem Monat am meisten begeistert hat. Ist euer Spiel nicht dabei, schreibt es gerne in die Kommentare.

Jetzt aber direkt zur Abstimmung, ihr habt eine Stimme:

Eigentlich stand im November auch der Release von Assassins Creed Shadows auf dem Plan, das Spiel wurde allerdings verschoben und erscheint erst im Februar 2025. Aber auch ohne den großen Ubisoft-Titel liest sich die Liste durchaus richtig gut. Wir sind schon gespannt, welches Spiel am meisten Spaß gemacht habt.

Jetzt bleibt uns noch, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Wir hoffen, ihr steckt das kalte Schmuddelwetter gut weg und habt viel Spaß beim Zocken und all den anderen Aktivitäten. Habt eine geile Zeit und bleibt gesund!