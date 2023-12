Was zockt ihr an Silvester? Das sind unsere Empfehlungen

Was zockt ihr zum Jahreswechsel?

Die Feiertage liegen hinter uns und auch das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Bevor es aber soweit ist, steht uns noch ein allerletztes Wochenende ins Haus und das heißt für viele von euch hoffentlich wieder Zeit zum Zocken. Wir verraten euch, was wir die freien Tage über spielen und wollen natürlich auch von euch wissen: Was zockt ihr an Silvester?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Los geht's diesmal mit Rae, die wieder ganz und gar im Hades-Fieber versunken ist. Inzwischen hat sie das fantastische Roguelite schon mehrmals beendet, hat aber trotzdem noch einiges an Story vor sich. Um sich das Leben noch etwas schwerer zu machen, spielt sie eine Mischung aus Speedrun und optionalen Herausforderungen.

Auch Linda kramt eine alte Liebe wieder raus, bei ihr wandert nämlich The Witcher 3 erneut in die Konsole. Der Jahreswechsel ist die perfekte Gelegenheit für sie, um einen neuen Run mit dem Hexer zu starten.

Basti schnappt sich dagegen das Actionspiel En Garde, das im Sommer frisch erschienen ist. Dabei gefällt ihm vor allem das gelungene Kampfsystem, das auf Parieren setzt und ihn ein wenig an Sekiro oder die Arkham-Spiele erinnert, ohne mit zu vielen RPG-Mechaniken vollgestopft zu sein.

1:00 En Garde! - Actionspiel mit Fechtkampf-Elementen angekündigt

Annika wollte eigentlich die freien Tage mit VR Fitness Apps verbringen, leidet aber gerade ein wenig unter dem Wetterwechsel. Stattdessen begibt sie sich auf die Suche nach einem entspannten Point & Click-Spiel, das weniger Energie fordert.

Für Myki steht dagegen wieder sehr viel mehr Action an, sie stürzt sich nämlich wieder auf die Monsterjagd in Monster Hunter World. Um auch für unterwegs versorgt zu sein, schnappt sie sich außerdem den Switch-Ableger Monster Hunter Generations Ultimate.

Auch ich (Eleen) werde in MH World wieder jagen gehen und vielleicht auch mal eine neue Waffe ausprobieren ... ich kann ja nicht ewig beim Langschwert bleiben. Außerdem steht auch Bloodborne mit Freund*innen an. Nachdem ich Soulslikes lange aus Angst vor dem Frustpotenzial gemieden habe, bin ich jetzt doch ziemlich angefixt.

Bleibt gesund, habt einen entspannten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder!