Weapon Evolutions in Vampire Crawlers: Mit diesen Kombinationen bekommt ihr alle mächtigen Waffen-Evolutionen

1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Autoplay

Wie schon in Vampire Survivors sind Waffen-Evolutionen in Vampire Crawlers extrem wichtig, wenn ihr euren Feinden mächtige Angriffe vor den Latz knallen wollt. Wir listen alle für euch auf.

Hinweis: Wir spielen aktuell selbst noch, aktualisieren den Guide und passen ihn für euch an. Beispielsweise werden wir fehlende deutsche Bezeichnungen ergänzen. Manche Items haben allerdings keine deutschen Namen.

Das sind die Waffen Evolutionen samt Ausgangs-Items, Manakosten und Effekten in Vampire Crawlers

Waffen-Evolution & Ausgangs-Items Manakosten & Effekt Heiliger Zauberstab

Zauberstab

Foliant-Item (zB Leerer Foliant) 2 Mana

160 Schaden

Prio auf Angreifer

Blutige Träne

Peitsche

Herz-Item (zB Hohlherz) 2 Mana

40 Schaden

heilt 2 bei Crits NO FUTURE

Runensprüher

Rüstungskarte (zB Goldene Rüstung) 3 Mana

15 Schaden

explodiert Höllenfeuer

Feuerstab

Spinat-Karte (auch Sprig o' Spinache) 3 Mana

225 Schaden

Chance auf zurückwerfen Thousand Edge

Messer

Armschiene 3 Mana

200 Schaden

trifft alle Gegner Heaven Sword

Kreuz

Kleeblatt 3 Mana

100 Schaden, mehr Projektile

hohe Crit-Chance Donnerschlinge

Blitzring

Duplikator 4 Mana

150 Schaden + Zusatzschaden (Ende d. Runde) Todesspirale

Axt

Kerzen-Item (zB Kandelabor) 3 Mana

160 Schaden

hohe Crit-Chance La Borra

Weihwasser

Anziehungskugel 4 Mana

150 Schaden + Brandsch. (Ende d. Runde) Seelenfresser

Knoblauch

Pummarola oder Pummadora 3 Mana

20 Schaden, heilt 2

Chance auf Entwaffnen Unheilige Vesper

Königsbibel

Zauberbinder 2 Mana

120 Schaden, mehr Projektile

Chance auf Feinde zurückwerfen und Entwaffnen Prachtmond

Pentagramm

Krone Manakosten steigen von 1-5

Wird immer stärker pro Einsatz, kann Feinde auslöschen Phieraggi

Phiera Tuphello und Spatzenfraß

Tiragisú 4 Mana

350 Schaden Valkyrie Turner

Shadow Pinion

Flügel 2 Mana

25 Schaden

Buff für gehaltene Karten Vicious Hunger

Gatti Amari

Steinmaske 2 Mana

100 Schaden

Chance auf: Feinde werden zu Münzen Vandalier

Taube

Ebenholzflügel 5 Mana

500 Schaden

schickt aktive Taube und Ebenholzflügel mit Extraschaden zurück

Chance auf Entwaffnen Mannajja

Manalied

Skull O' Maniac 5 Mana

79 Schaden

generiert Wild Card, die Mana erzeugt

So funktionieren Vampire Crawlers und die Waffen-Evolutionen

Neue Waffen- und Itemkarten bekommt ihr ganz einfach an Kisten. Ihr braucht zunächst die zwei passenden Karten, die ihr der Liste oben entnehmt und müsst diese dann opfern, um die Evolution zu bekommen. Das lohnt sich aber in der Regel.

Ihr könnt das allerdings nicht jederzeit tun, sondern müsst dafür die rot leuchtende Statue in den Leveln finden – oder mit Glück an Kisten nach einem Bosskampf freischalten.

Übrigens: Ihr könnt mit einem Relikt alle Evolutionen im Spiel über das Menü nachschauen, nämlich dem Grim Grimoire. Ihr findet es an einem glitzernden Bücherregal in der Verzierten Bibliothek.

Evolutionen sind dabei erneut echte Game Changer, die nicht nur massiven Schaden verursachen, sondern auch richtig nützliche Effekte mitbringen, die sich für clevere Synergien nutzen lassen.

Allerdings kosten die Karten auch ganz schön viel Mana. Damit ihr das im Blick habt, haben wir die Kosten, Schadenswerte und Effekte für euch zugefügt (ergänzt via IGN). Entwaffnen hindert beispielsweise Gegner daran, angreifen zu können. Zurückgeworfene Monster können immerhin keine Nahkampfattacken nutzen.

5 Mana sind schon ein ganz schön viel, gerade am Anfang, wenn wir meist erst mal nur 3 Manapunkte ausgeben können und eher gewöhnliche Karten spielen, die 1-2 Punkte kosten oder sogar kostenlos sind.