Weapon Evolutions in Vampire Crawlers: Mit diesen Kombinationen bekommt ihr alle mächtigen Waffen-Evolutionen

Wie schon in Vampire Survivors sind Waffen-Evolutionen in Vampire Crawlers extrem wichtig, wenn ihr euren Feinden mächtige Angriffe vor den Latz knallen wollt. Wir listen alle für euch auf.
Hinweis: Wir spielen aktuell selbst noch, aktualisieren den Guide und passen ihn für euch an. Beispielsweise werden wir fehlende deutsche Bezeichnungen ergänzen. Manche Items haben allerdings keine deutschen Namen.
Das sind die Waffen Evolutionen samt Ausgangs-Items, Manakosten und Effekten in Vampire Crawlers
|Waffen-Evolution & Ausgangs-Items
|Manakosten & Effekt
|Heiliger Zauberstab
Zauberstab
Foliant-Item (zB Leerer Foliant)
|2 Mana
160 Schaden
Prio auf Angreifer
|Blutige Träne
Peitsche
Herz-Item (zB Hohlherz)
|2 Mana
40 Schaden
heilt 2 bei Crits
|NO FUTURE
Runensprüher
Rüstungskarte (zB Goldene Rüstung)
|3 Mana
15 Schaden
explodiert
|Höllenfeuer
Feuerstab
Spinat-Karte (auch Sprig o' Spinache)
|3 Mana
225 Schaden
Chance auf zurückwerfen
|Thousand Edge
Messer
Armschiene
|3 Mana
200 Schaden
trifft alle Gegner
|Heaven Sword
Kreuz
Kleeblatt
|3 Mana
100 Schaden, mehr Projektile
hohe Crit-Chance
|Donnerschlinge
Blitzring
Duplikator
|4 Mana
150 Schaden + Zusatzschaden (Ende d. Runde)
|Todesspirale
Axt
Kerzen-Item (zB Kandelabor)
|3 Mana
160 Schaden
hohe Crit-Chance
|La Borra
Weihwasser
Anziehungskugel
|4 Mana
150 Schaden + Brandsch. (Ende d. Runde)
|Seelenfresser
Knoblauch
Pummarola oder Pummadora
|3 Mana
20 Schaden, heilt 2
Chance auf Entwaffnen
|Unheilige Vesper
Königsbibel
Zauberbinder
|2 Mana
120 Schaden, mehr Projektile
Chance auf Feinde zurückwerfen und Entwaffnen
|Prachtmond
Pentagramm
Krone
|Manakosten steigen von 1-5
Wird immer stärker pro Einsatz, kann Feinde auslöschen
|Phieraggi
Phiera Tuphello und Spatzenfraß
Tiragisú
|4 Mana
350 Schaden
|Valkyrie Turner
Shadow Pinion
Flügel
|2 Mana
25 Schaden
Buff für gehaltene Karten
|Vicious Hunger
Gatti Amari
Steinmaske
|2 Mana
100 Schaden
Chance auf: Feinde werden zu Münzen
|Vandalier
Taube
Ebenholzflügel
|5 Mana
500 Schaden
schickt aktive Taube und Ebenholzflügel mit Extraschaden zurück
Chance auf Entwaffnen
|Mannajja
Manalied
Skull O' Maniac
|5 Mana
79 Schaden
generiert Wild Card, die Mana erzeugt
So funktionieren Vampire Crawlers und die Waffen-Evolutionen
Neue Waffen- und Itemkarten bekommt ihr ganz einfach an Kisten. Ihr braucht zunächst die zwei passenden Karten, die ihr der Liste oben entnehmt und müsst diese dann opfern, um die Evolution zu bekommen. Das lohnt sich aber in der Regel.
Ihr könnt das allerdings nicht jederzeit tun, sondern müsst dafür die rot leuchtende Statue in den Leveln finden – oder mit Glück an Kisten nach einem Bosskampf freischalten.
Übrigens: Ihr könnt mit einem Relikt alle Evolutionen im Spiel über das Menü nachschauen, nämlich dem Grim Grimoire. Ihr findet es an einem glitzernden Bücherregal in der Verzierten Bibliothek.
Evolutionen sind dabei erneut echte Game Changer, die nicht nur massiven Schaden verursachen, sondern auch richtig nützliche Effekte mitbringen, die sich für clevere Synergien nutzen lassen.
Allerdings kosten die Karten auch ganz schön viel Mana. Damit ihr das im Blick habt, haben wir die Kosten, Schadenswerte und Effekte für euch zugefügt (ergänzt via IGN). Entwaffnen hindert beispielsweise Gegner daran, angreifen zu können. Zurückgeworfene Monster können immerhin keine Nahkampfattacken nutzen.
5 Mana sind schon ein ganz schön viel, gerade am Anfang, wenn wir meist erst mal nur 3 Manapunkte ausgeben können und eher gewöhnliche Karten spielen, die 1-2 Punkte kosten oder sogar kostenlos sind.
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