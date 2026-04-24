Gerade ist einer meiner GOTY-Kandidaten erschienen - und den hätte ich zwischenzeitlich beinahe vergessen

Neues Spielprinzip, bekanntes Universum: Darum geht es im neuen Spiel des Vampire Survivors-Macher.

Im Spiele-Frühjahr 2026 erscheint wieder ein cooler Titel nach dem anderen. Meine Highlights waren bisher Nioh 3 und Crimson Desert, also zwei echte Open World-Brocken. Während ich Letzteres seit nunmehr knapp 80 Stunden erkunde und dem Ende noch nicht mal nahe bin, hätte ich eines meiner anderen Most Wanteds beinahe vergessen.

Erst letzte Woche hat mich mein eigener kleiner Release-Kalender wieder daran erinnert, dass der potenzielle Indie-Hit ebenfalls vor der Tür steht. Inzwischen ist er sogar schon da: Vampire Crawlers, das neue Spiel von Vampire Survivors-Entwickler Luca "Poncle" Galante. Das steht nun bei mir auf dem Plan. Was zockt ihr?

Samara Summer Samara versinkt gerne vor dem Einschlafen auf ihrem Steam Deck für ein bis zwei Runden in simplen, gut gemachten Roguelike-Spielen. Zu ihren absoluten Favoriten, zu denen sie immer wieder zurückkehrt, gehören Brotato und Vampire Survivors – beides Autoshooter. Sie hat auch fleißig alle DLCs beider Titel gezockt.

Womöglich versumpfe ich am Wochenende komplett in Vampire Crawlers

Als ich 2022 zum ersten Mal von Vampire Survivors gehört habe, war ich skeptisch. Der Hype um das pixelige Spiel mit Charakteren, die von ganz alleine bunte Kugeln ballern, wollte sich mir nicht erschließen. Schließlich war ich aber doch neugierig und konnte mich dem Sog bereits nach wenigen Runs selbst nicht mehr entziehen.

Das Konzept von Vampire Survivors ist super simpel, der Gameplay-Loop aber einfach extrem motivierend. Außerdem wird Entwickler Poncle zurecht für die vielen versteckten Geheimnisse, Updates und DLC gefeiert.

Ich war daher sofort Feuer und Flamme, als sein neues Spiel Vampire Crawlers angekündigt wurde – obwohl es sich nicht um einen zweiten Teil, sondern einen Ausflug in ein anderes Gerne handelt.

1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Autoplay

Im neuen Titel bewege ich mich in der First Person durch Dungeons und pfeffere Fledermäusen, Skeletten und Co. in rundenbasierten Kämpfen meine besten Karten an den Kopf. Zu denen gehören beispielsweise Angriffe mit den bekannten Waffen wie Dolch oder Königsbibel oder aber Buffs wie Rüstung.

Taktik war auch schon in Vampire Survivors bei der Auswahl von Waffen und Perks ein entscheidender Faktor, wird jetzt aber noch wichtiger beim Mix aus Deckbuilder und Rundenkampf, bei dem ich meine Mana-Punkte sinnvoll für möglichst starke Karten-Kombos nutzen muss.

Dazu kommen aber trotzdem wieder typisch überzogene, grelle Animationen sowie vertraute Settings und Charaktere. Bei meinen ersten Runden gleich zu Release am Dienstagabend haben mich die mächtigen Freischaltungen auch direkt motiviert.

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fängt Tales of Xilia an oder spielt Atelier Resleriana: The Red Alchemist&The White Guardian" weiter. Bei Mary geht's weiter mit Rune Factory: Guardians of Azuma, das sie bereits 10 Stunden angespielt hat.

geht's weiter mit Rune Factory: Guardians of Azuma, das sie bereits 10 Stunden angespielt hat. Annika holt das originale AC: Black Flag noch mal hervor, in Vorfreude auf das Remake.

holt das originale AC: Black Flag noch mal hervor, in Vorfreude auf das Remake. Kevin zieht es nach der Zeit mit Saros wieder nach Pywel, wo immer noch nicht alle Ecken erkundet sind.

zieht es nach der Zeit mit Saros wieder nach Pywel, wo immer noch nicht alle Ecken erkundet sind. Hannes will Pragmata auf 100% bringen.

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Noch kann ich nicht sagen, ob mich Vampire Crawlers genauso lang bei der Stange halten wird wie Vampire Survivors. Auf Steam kommt das Roguelike aber schon mal richtig gut an.

Stolze 98% der Bewertungen fielen bislang positiv aus. Die Reviews liegen mit einem 81er-Schnitt auf Metacritic zwar ein Stück darunter, jedoch haben durchaus ein paar große Outlets eine 9 gezückt.

Jedenfalls erscheint es mir die richtige Wahl zu sein, dass Poncle sich in ein neues Genre vorgewagt hat. Insbesondere da Vampire Survivors über die Jahre viele neue Charaktere, Waffen und Level erhalten hat, fühlt sich der Deckbuilder-Ansatz eben noch mal ganz frisch an.

Habt ein wunderschönes Wochenende, wie auch immer ihr es nutzt!